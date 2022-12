La increíble anécdota que rememoró Ruggeri tras el partido Argentina-Países Bajos: "La de piñas que me dieron los..."

El mano a mano del pasado viernes, en el que la Selección argentina venció a Países Bajos y sacó boleto para las semifinales del Mundial de Qatar 2022, quedará en la retina del mundo del fútbol. Además de la emoción que generó un gran partido que tuvo de todo, los condimentos extra futbolísticos siguen (y seguirán) dando que hablar.

F90, programa de ESPN, fue un ejemplo de esto. Mientras los periodistas debatían sobre lo sucedido en el estadio Lusail ante los neerlandeses, Oscar Ruggeri manifestó: “El fútbol es así. Pasan cosas y dentro de unos años te encontrás con esa persona y te largas a reír”.

Inmediatamente Daniel Fucks alzó la voz. El Chavo le consultó al Cabezón sobre una situación que le había tocado afrontar con un rival en la Copa América de 1991: “Vos jugaste con un tipo que te rompió la nariz, ¿o no? Que después te tocó de compañero o te lo cruzaste en algún lado”.

Al instante, la cara de Ruggeri se transformó y soltó: “No, ese de compañero no". A su vez, añadió: "Careca III me pegó un piñón, entró el médico y me acomodó la nariz. Me quedó media torcida arriba. Pero no saben qué piña me dio. Fue en la Copa América de 1991 en Chile, Brasil-Argentina".

Sobre el momento en el que fue agredido, el exjugador de la Selección argentina recordó: "Entró el tipo, se me pone acá adelante, la pelota estaba por allá y me hace pam. De la nada, no lo conocía. Entró y lo echaron. Lo fui a buscar al micro, la de piñas que me dieron los brasileños. Cobré como el mejor, me subí solo al micro de ellos. Estaba desesperado, me bajaron a patadas y piñas”.