La sinceridad brutal de Ronaldo Nazario sobre el futuro de Messi y la Selección en el Mundial: "No estaría..."

Ronaldo Nazario es, sin duda, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. El brasilero pasó por diferentes lesiones que lo obligaron a estar alejado de las canchas y, por consecuencia, a los amantes del deporte los privó de seguir viendo su calidad en un alto nivel competitivo.

El Fenómeno, como se lo apoda, trasciende las banderas y es admirado por los fanáticos de todos los países. Con la camiseta de la Selección de Brasil disputó cuatro Mundiales: Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006. En dos de ellos, dio la vuelta olímpica.

El exjugador de la Verdeamarelha se refirió al futuro del equipo capitaneado por Lionel Messi.

Ahora, con la Verdeamarelha eliminada del Mundial de Qatar 2022, Ronaldo se animó a hablar sobre el futuro de la Selección argentina en la máxima cita mundialista: "Te voy a ser honesto. No puedo decir 'que gane Argentina', sería mentir. No estaría feliz como brasileño".

Aunque, a la hora de hablar de Lionel Messi, cambió un tanto su postura: "Argentina no es que juegue un gran fútbol, pero tiene unas ganas increíbles. Corren muchísimo todos juntos, tiene una agresividad todos... y luego tiene a Messi, que cuando se acerca al área es muy decisivo. Personalmente, estaría feliz por él si lo gana".

Sobre el futuro de la Canarinha tras quedar eliminada del Mundial, sentenció: "Me encantaría ver nombres como Guardiola, Ancelotti o Mourinho entrenando a Brasil. Pero no soy el que elige, veremos qué pasa. Han surgido estos nombres en Brasil, pero no sé si es verdad. No veo un problema con que sea un entrenador extranjero. Ahora va a haber una discusión grande sobre el futuro entrenador de Brasil, veo con muy buenos ojos esos nombres".