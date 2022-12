El tenso cruce entre Ruggeri y Morena Beltrán en ESPN: "Vos no habías nacido, pero..."

Directores técnicos, jugadores, hinchas y hasta periodistas se encolumnan detrás de los dos estilos que históricamente han dividido las aguas en el fútbol de nuestro país: Bilardistas y Menotistas. Estas posturas dijeron presente, una vez más, en la televisión y en esta ocasión tuvo como protagonistas a Oscar Ruggeri y Morena Beltrán.

Ambos columnistas, que se encuentran trabajando para ESPN en el marco del Mundial de Qatar 2022, mantuvieron un picante diálogo sobre el tema. Mientras el Cabezón hablaba, la periodista expresó: "¿Se están peleando por quién defiende determinada ideología?”.

"¡Sí, total! ¡A morir, morir con Bilardo!", soltó el exjugador de la Selección argentina, quien se coronó campeón del Mundial de México 1986, justamente bajo la dirección técnica de Carlos Salvador Bilardo. "¡Menos mal que nací en el ´99 y no me identifico con ninguno! Porque sino...", sostuvo la joven.

Cambiando el tono, Ruggeri se mostró irónico: "Pero More, te voy a decir algo...¿Viste cuando comprás la camiseta? Tiene dos estrellitas, vos no habías nacido, pero por algo tiene dos estrellitas... Si no, no tendría ninguna estrellita".

A lo que Beltrán respondió: "No, obvio, pero no estoy identificada con una escuela, como se hace en esta división". Además, para graficar su postura, añadió: "¿A vos te dolía cuando masacraban a la generación de Higuaín y ellos? ¿Y entonces cómo podemos avalar tanto esto? Yo no coincido. No me identifico con un discurso o con el otro".

"Hay que ganar, no nos importa, hay que ganar. Los demás dicen 'lo importante es jugar bien'", soltó Ruggeri, quien no oculta su fanatismo, y respeto, sobre Carlos Bilardo, con quien también fue subcampeón del Mundial de Italia 1990 (Argentina perdió 1-0 la final ante Alemania).

“No me identifico con un discurso ni con el otro. Obviamente estoy re agradecida. Es una locura las cosas que le decían a Bilardo, un tipo que estaba analizando a los rivales de punta a punta y les servía a ustedes todas las herramientas. Me parece un descalabro que minimicen la figura de Bilardo. Respeto y admiración total por un tipo que se desvivía por el fútbol”, sentenció Morena Beltrán.