La anécdota que demuestra el liderazgo de Messi en la selección argentina

Desde el inicio del ciclo de Alejandro Sabella como DT de la selección argentina en 2011, Lionel Messi ha llevado la cinta de capitán del combinado nacional y, a través de los años, ha sido muy criticado por su liderazgo con el equipo, por cuestiones tan insólitas como el no cantar el himno, entre otras. Lógicamente, estas críticas se han disipado de manera exponencial luego de la conquista del Maracaná en julio del 2021, cuando Argentina se consagró campeón de América y el capitán se sacó la mayor espina de su carrera.

Messi alza la Copa América, su primer título con la selección mayor

En este grupo, liderado por Lionel Scaloni, Messi tiene una ascendencia como, tal vez, no había tenido nunca en la selección. En su gran mayoría, los jugadores de Argentina son jóvenes que crecieron viendo al 10 por televisión y ahora comparten vestuario y una relación de amistad, pero no por eso le pierden el respeto, y así lo refleja la anécdota que contó Alexis Mac Allister en una entrevista a The Athletic.

Mac Allister marcó cuatro goles en esta temporada con el Brighton en la Premier League

En charla con este prestigioso sitio digital de deportes, Mac Allister, actual número 10 del Brighton & Hove Albion, contó una anécdota de un entrenamiento con la selección olímpica de Tokio 2020, que se entrenaba junto al plantel que ganaría la Copa América, en la que Messi lo defendió por un tema que molestaba al mediocampista surgido en Argentinos Juniors, su apodo: “Todos me decían Colo, pero a mí no me gusta mucho, entonces Messi les dijo ‘A él no le gusta que le digan Colo, ¡así que no le digan Colo!’”, contó el ex Boca.

Ambos jugadores fueron relacionados por su parecido

Mac Allister, quien ha sido muchas veces comparado con Messi por su look, recibió su primera citación a la selección mayor en esta doble fecha de Eliminatorias pero, desgraciadamente, no podrá ser de la partida por haber dado positivo de Covid-19, al igual que Emiliano Buendía y el entrenador del equipo, Lionel Scaloni, quienes se quedaron en el país mientras que el resto enfrentará a Chile esta noche a partir de las 21 horas.