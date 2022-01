El condimento extra que tendrá el duelo de la Selección ante Chile

Por la décimo quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, Argentina visitará a Chile en el desierto de Calama. El encuentro comenzará a las 21.30 y podrá observarse en vivo por las señales de TyC Sports y la TV Pública.

Pasadas las 21 (hora de Argentina) la delegación nacional arribó a suelo chileno. Una vez aterrizados el equipo comandado por Lionel Scaloni (que no viajó por presentar PCR negativo) junto al resto de los allegados fue demorado por personal aeropuertario. El malestar se hizo presente y las redes sociales estallaron.

Emiliano Martínez, arquero campeón de la Copa América en Brasil, eligió las historias de Instagram para difundir el trato que recibió el equipo en el vecino país. "Y bueno, como siempre...quilombo", manifestó el portero del Aston Villa. También, en el video se puede observar dos emojis: una bandera de Chile y una cara con nauseas.

En los siguientes videos que publicó el jugador surgido de las divisiones inferiores de Independiente de Avellaneda, quien no alcanzó a debutar y fue vendido al Arsenal de la Premier League, se puede observar uno de los perros detectores de narcóticos. "Encontró un sugus", bromeó Martínez junto a otros compañeros de la Albiceleste.

En la conferencia de prensa previa al viaje, Lionel Scaloni confirmó las bajas de la delegación para el duelo ante la Roja: "Antes de comenzar quiero confirmar que tanto Pablo Aimar como yo no vamos a poder formar parte de la delegación. Pablo lleva varios días en su casa por ser contacto estrecho de un familiar. Nunca pudo entrar a la burbuja y no ha podido negativizarse, por lo que no va a formar parte de la delegación. Lo mismo que yo, cumplí el aislamiento, sigo dando positivo".