Verano en Chile: tres comidas que no pueden faltar
El verano en Chile se vive entre el mar y la gastronomía: empanadas, ceviche y mariscos frescos forman parte del ritual de playa.
El verano en Chile no se vive solo con mar y arena: la experiencia costera se completa con sabores tradicionales que forman parte del ritual playero. En las playas chilenas, especialmente en destinos como Viña del Mar, Reñaca, Concón o La Serena, la gastronomía callejera ofrece opciones simples, frescas y profundamente ligadas al mar.
Las empanadas: el clásico de la gastronomía chilena
Una de las infaltables es la empanada de mariscos, preparada con rellenos como camarón-queso, jaiba o machas. Se consigue recién frita o al horno en puestos cercanos a la playa y es una de las opciones más elegidas para almorzar sin alejarse del mar. Su sabor intenso y su practicidad la convierten en un clásico del verano chileno.
Ceviche: pescado, limón y frescura en la mesa de verano
Otro emblema de la costa es el ceviche, elaborado con pescado blanco fresco, jugo de limón, cebolla morada y cilantro. Ideal para los días de calor, se sirve frío y suele encontrarse tanto en restaurantes informales como en ferias gastronómicas costeras. Es una comida liviana, refrescante y muy asociada a las jornadas de playa.
Mariscos frescos: la comida clásica de mar
La tercera opción imperdible son los mariscos frescos, especialmente en caletas y puestos cercanos al mar. Choritos, machas y ostiones se ofrecen muchas veces al vapor o con limón, listos para comer en el momento. Más que un plato elaborado, se trata de una experiencia directa con el producto del mar, que resume la identidad culinaria de la costa chilena.