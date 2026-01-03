Verano en Chile: tres comidas que no pueden faltar

El verano en Chile se vive entre el mar y la gastronomía: empanadas, ceviche y mariscos frescos forman parte del ritual de playa.

El verano en Chile no se vive solo con mar y arena: la experiencia costera se completa con sabores tradicionales que forman parte del ritual playero. En las playas chilenas, especialmente en destinos como Viña del Mar, Reñaca, Concón o La Serena, la gastronomía callejera ofrece opciones simples, frescas y profundamente ligadas al mar.

Las empanadas: el clásico de la gastronomía chilena Una de las infaltables es la empanada de mariscos, preparada con rellenos como camarón-queso, jaiba o machas. Se consigue recién frita o al horno en puestos cercanos a la playa y es una de las opciones más elegidas para almorzar sin alejarse del mar. Su sabor intenso y su practicidad la convierten en un clásico del verano chileno.

Ceviche: pescado, limón y frescura en la mesa de verano Otro emblema de la costa es el ceviche, elaborado con pescado blanco fresco, jugo de limón, cebolla morada y cilantro. Ideal para los días de calor, se sirve frío y suele encontrarse tanto en restaurantes informales como en ferias gastronómicas costeras. Es una comida liviana, refrescante y muy asociada a las jornadas de playa.