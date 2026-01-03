Dónde ubicar el aire acondicionado en verano para enfriar mejor la casa

Durante el verano, la correcta ubicación del aire acondicionado puede marcar una diferencia clave en la eficiencia del equipo y en el consumo de energía. No se trata solo de encenderlo y bajar la temperatura: instalarlo en el lugar adecuado permite enfriar los ambientes de manera más rápida, pareja y sostenida, incluso en días donde el calor es extremo.

Una de las recomendaciones principales es colocarlo en una pared alta. El aire frío desciende naturalmente, por lo que al salir desde arriba se distribuye mejor por todo el ambiente. Instalarlo a una altura incorrecta puede generar zonas frías cerca del equipo y sectores donde el calor persiste, obligando al sistema a trabajar de más.

Claves para aprovechar mejor el frío También es importante evitar ubicar el aire acondicionado frente a fuentes de calor, como ventanas con sol directo, cocinas o electrodomésticos. La radiación solar constante hace que el equipo pierda eficiencia y consuma más energía para mantener la temperatura deseada. En lo posible, conviene instalarlo en una pared interna y bien aislada.

mantenimiento-de-aire-acondicionado-portatil-1-1024x655 Evitar muebles y cortinas cerca del equipo favorece el flujo de aire frío. Que más tener en cuenta al momento de instalar un aire acondicionado Otro punto a tener en cuenta es la circulación del aire. El equipo debe tener espacio libre alrededor para permitir un flujo continuo, sin muebles, cortinas ni estanterías que bloqueen la salida del frío. Además, orientar las rejillas hacia el centro del ambiente ayuda a lograr una climatización más uniforme.