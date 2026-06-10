Tres frutas ideales para acompañar las tostadas y reducir las grasas en el desayuno
Las frutas de estación son la clave para desayunos equilibrados y rápidos, aportando sabor y color perfectos para tostadas dulces o saladas.
Las frutas para sumar a un desayuno en tus tostadas son una forma simple de aportar frescura, fibra y vitaminas a la primera comida del día. Esta es una de nuestras recetas de acompañamiento combina opciones fáciles de conseguir que aportan dulzor natural y complementan perfectamente tanto las tostadas dulces como las saladas.
Elegir frutas de temporada es una excelente manera de enriquecer la cocina cotidiana sin complicaciones. Gracias a su sabor y practicidad, estas permiten crear desayunos equilibrados, coloridos y listos en pocos minutos. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
0 minutos
Cantidad de pasos
5 minutos
Tiempo total de preparación
5 minutos
Modo de cocción
Sin cocción
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Saludable
Ingredientes
- 1 banana
- 1 manzana
- 100 g de frutillas
Pasos
- Lavar bien las frutillas y la manzana. Pelar la banana.
- Cortar la banana, la manzana y las frutillas en rodajas o trozos del tamaño deseado.
- Distribuir las frutas en platos individuales o en una fuente para compartir.
- Servir junto a las tostadas o por encima junto con algún topping y disfrutar de un desayuno fresco y nutritivo.