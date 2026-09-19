¿Tenés yogur, limón y leche en polvo? Prepara esta mousse
Si te quedaste con yogur, leche en polvo y limón, animate a preparar esta mousse fácil y rápida que requiere solo un tiempo de heladera para estar lista.
La mousse de limón con tres ingredientes es una de esas recetas que sorprenden por lo simple que resulta prepararla. Con yogur, leche en polvo y limón podés conseguir un postre fresco, cremoso y con un delicioso sabor cítrico, perfecto para cuando querés algo dulce sin complicarte. ¡Manos a la obra!
El secreto de cocina para que quede con una textura bien cremosa, está en agregar el jugo de limón de a poco y batir hasta que la preparación tome cuerpo. Después, un buen tiempo de frío termina de darle esa consistencia de mousse.
FICHA
Tiempo de cocción
Sin cocción
Tiempo de pasos
10 minutos y 2 horas de frío
Tiempo total de preparación
2 horas y 10 minutos
Modo de cocción
Sin cocción
Dificultad
Muy fácil
Tipo de cocina
Cocina saludable
Ingredientes
- 400 gr de yogur natural o de vainilla
- 80 gr de leche en polvo
- 60 ml de jugo de limón recién exprimido
- Ralladura de limón, opcional para decorar
Pasos
- Prepará la base: colocá el yogur en un bowl y agregá la leche en polvo. Batí durante 2 o 3 minutos hasta obtener una mezcla lisa y cremosa.
- Agregá el limón: incorporá el jugo de limón de a poco mientras continuás batiendo. Vas a notar que la preparación comienza a espesarse.
- El gran secreto de esta receta: batí durante unos minutos más para incorporar aire y conseguir una textura más cremosa. No agregues todo el jugo de golpe.
- Repartí y enfriá: distribuí la mousse en 4 vasitos o copas y llevá a la heladera durante al menos 2 horas.
- Decorá: antes de servir, agregá un poco de ralladura de limón por encima.