¿Tenés yogur, limón y leche en polvo? Prepara esta mousse

Pasos

Prepará la base: colocá el yogur en un bowl y agregá la leche en polvo. Batí durante 2 o 3 minutos hasta obtener una mezcla lisa y cremosa.

Agregá el limón: incorporá el jugo de limón de a poco mientras continuás batiendo. Vas a notar que la preparación comienza a espesarse.

El gran secreto de esta receta: batí durante unos minutos más para incorporar aire y conseguir una textura más cremosa. No agregues todo el jugo de golpe.

Repartí y enfriá: distribuí la mousse en 4 vasitos o copas y llevá a la heladera durante al menos 2 horas.