Revuelto Gramajo casero: receta ideal para el verano y lista en minutos

Esta receta de revuelto gramajo es un clásico argentino que también se disfruta en verano , por su preparación rápida y su sabor reconfortante. Combina papas , huevos y jamón en un plato simple, rendidor y perfecto para compartir, ideal tanto para almuerzos informales como para cenas relajadas.

Aunque es una receta muy popular en Argentina, existen versiones similares en otros países con distintos ingredientes.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Pelar las papas y cortarlas en bastones finos o tipo paja.

2- Freírlas en aceite caliente hasta que estén doradas y crocantes. Retirar y escurrir.

3- En una sartén grande, derretir la manteca a fuego medio.

4- Agregar el jamón cortado en tiras y saltear brevemente.

5- Incorporar las papas fritas y mezclar con cuidado.

6- Batir ligeramente los huevos con sal y pimienta.

7- Volcar los huevos sobre la sartén y revolver suavemente hasta que cuajen, sin secarlos.

8- Servir de inmediato y espolvorear con perejil si se desea.

Esta receta se adapta fácilmente al verano porque puede prepararse rápido y con productos simples que siempre hay en casa.

De la cocina a la mesa

El revuelto gramajo es una preparación sencilla que demuestra cómo pocos ingredientes bien combinados pueden dar un resultado delicioso. Esta receta resulta ideal para el verano porque se cocina en pocos minutos y no requiere técnicas complejas. Puede servirse como plato principal o como acompañamiento, y admite variantes según el gusto personal, como agregar cebolla, arvejas o incluso pollo. Prepararlo en casa permite ajustar la cocción de los huevos y lograr una textura cremosa y equilibrada. Sin dudas, es una receta clásica que nunca pasa de moda y siempre satisface. ¡A disfrutar!