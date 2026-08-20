Receta de guiso de lentejas express en solo 30 minutas

Pasos

Cortá la carne en cubos pequeños. Picá la cebolla, el morrón, la zanahoria, las papas y el ajo.

Calentá el aceite en una olla grande y dorá la carne a fuego fuerte durante unos minutos.

Agregá la cebolla, el morrón, la zanahoria y el ajo. Cociná durante 5 minutos, revolviendo de vez en cuando.

Incorporá el tomate triturado, el pimentón y el laurel. Mezclá y cociná durante 2 minutos.

Agregá las papas y el caldo caliente. Cociná a fuego medio durante aproximadamente 20 minutos, hasta que la carne comience a estar tierna y las papas estén casi cocidas.

El gran secreto de esta receta es dorar muy bien la carne al principio. Ese sellado crea una base de sabor mucho más intensa y hace que el caldo quede delicioso.

Incorporá los fideos directamente a la olla y cociná según el tiempo indicado en el paquete, generalmente entre 8 y 12 minutos. Revolvé cada tanto para evitar que se peguen.

Si el guiso queda demasiado espeso, agregá un poco más de caldo caliente. La idea es que los fideos queden bien cocidos y rodeados de una salsa espesa y sabrosa.