Receta de guiso de lentejas express en solo 30 minutas
El guiso de fideos es una receta que pasa de generación en generación. Ideal para compartir en familia y disfrutar de todo su sabor.
El guiso de fideos con carne es una de esas recetas clásicas caseras que reconfortan desde el primer bocado. Es un plato abundante, económico y lleno de sabor, con carne tierna, verduras y fideos cocidos directamente en una salsa de tomate bien sabrosa. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para que quede mucho más rico: dorar muy bien la carne antes de agregar el resto de los ingredientes. Ese sellado concentra los jugos y aporta una base de sabor increíble al guiso.
FICHA
Tiempo de cocción
40 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
55 minutos
Modo de cocción
Olla
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Cocina argentina
Ingredientes
- 400 gr de carne vacuna en cubos
- 250 gr de fideos
- 1 cebolla
- 1 morrón rojo
- 1 zanahoria
- 2 papas
- 2 dientes de ajo
- 400 gr de tomate triturado
- 800 ml de caldo de carne o verduras
- 2 cucharadas de aceite
- 1 cucharadita de pimentón
- 1 hoja de laurel
- Sal y pimienta a gusto
Pasos
- Cortá la carne en cubos pequeños. Picá la cebolla, el morrón, la zanahoria, las papas y el ajo.
- Calentá el aceite en una olla grande y dorá la carne a fuego fuerte durante unos minutos.
- Agregá la cebolla, el morrón, la zanahoria y el ajo. Cociná durante 5 minutos, revolviendo de vez en cuando.
- Incorporá el tomate triturado, el pimentón y el laurel. Mezclá y cociná durante 2 minutos.
- Agregá las papas y el caldo caliente. Cociná a fuego medio durante aproximadamente 20 minutos, hasta que la carne comience a estar tierna y las papas estén casi cocidas.
- El gran secreto de esta receta es dorar muy bien la carne al principio. Ese sellado crea una base de sabor mucho más intensa y hace que el caldo quede delicioso.
- Incorporá los fideos directamente a la olla y cociná según el tiempo indicado en el paquete, generalmente entre 8 y 12 minutos. Revolvé cada tanto para evitar que se peguen.
- Si el guiso queda demasiado espeso, agregá un poco más de caldo caliente. La idea es que los fideos queden bien cocidos y rodeados de una salsa espesa y sabrosa.
- Retirá el laurel, probá y corregí la sal y la pimienta.