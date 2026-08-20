El tenso drama nominado a 5 premios Oscar que se va de HBO Max a fin de mes

Hay películas que no necesitan una trama compleja ni una duración extensa para mantener al espectador al borde del asiento. Whiplash: Música y obsesión es una de ellas. El intenso drama protagonizado por Miles Teller y J.K. Simmons estará disponible en HBO Max hasta el 31 de agosto, por lo que quedan pocos días para verla antes de que abandone el catálogo.

La historia sigue a Andrew Neiman, un joven baterista de jazz que estudia en uno de los conservatorios más prestigiosos de Estados Unidos y está decidido a convertirse en un músico excepcional. Su vida cambia cuando Terence Fletcher, un profesor reconocido por su exigencia extrema, que lo incorpora a la banda de la institución.

Al principio Andrew lo ve como una oportunidad para demostrar su talento, pero rápidamente, la situación entre el profesor y el alumno se transforma en una relación en donde la obsesión, la presión y la búsqueda de la perfección lleva a ambos personajes al límite.

La película dirigida por Damien Chazelle utiliza la música como escenario para construir un conflicto que va mucho más allá de los ensayos y las presentaciones. Cada encuentro entre Andrew y Fletcher aumenta la tensión y modifica la relación entre ambos.

J.K. Simmons interpreta al profesor que somete a sus alumnos a métodos de enseñanza extremos, mientras que Miles Teller encarna a un joven dispuesto a sacrificar su vida personal y su bienestar para alcanzar el nivel de excelencia que siempre buscó.

En este filme, el montaje y el sonido tienen un papel determinante. Los ensayos, las competencias y las sesiones de batería están filmados con una intensidad que hace que una interpretación musical parezca una situación de vida o muerte.

El resultado convirtió a Whiplash en una de las películas más reconocidas de 2014. Recibió cinco nominaciones a los premios Oscar y ganó tres estatuillas en la ceremonia de 2015. Simmons obtuvo el premio a Mejor Actor de Reparto, mientras que la película también fue reconocida por su montaje y sonido.

Además de hacer despegar las carreras de Simmons y Teller, también catapultó a la fama a Damien Chazelle, que continuaría su exitosa carrera con otros éxitos como La La Land, El primer hombre en la luna y Babylon, una de sus mejores películas hasta la fecha, y que fue injustamente sepultada por la crítica especializada, convirtiéndose en un gran fracaso de taquilla, pero de a poco reconocida por el público.

Cuánto dura Whiplash y por qué todavía vale la pena verla

Con una duración de aproximadamente 106 minutos, Whiplash: Música y obsesión puede verse completa en una sola sesión. Pero su corta duración no significa que sea una película sencilla. La historia plantea hasta dónde puede llegar una persona para alcanzar la excelencia y qué precio está dispuesta a pagar por el reconocimiento.

La relación entre Andrew y Fletcher tampoco presenta una división sencilla entre héroe y villano. La exigencia del profesor puede producir resultados extraordinarios, pero sus métodos obligan al protagonista a enfrentarse con la pregunta de si alcanzar la grandeza requiere soportar cualquier forma de abuso.

Para quienes todavía no vieron Whiplash: Obsesión y música, la película permanecerá en HBO Max hasta el 31 de agosto. Con menos de dos horas de duración y cinco nominaciones al Oscar como carta de presentación, es una de las películas del catálogo que conviene tener en cuenta antes de que llegue esa fecha.