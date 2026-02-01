Receta de bagels con jamón y queso: paso a paso con técnica tradicional
Prepara esta receta paso a paso de bagels con jamón y queso, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una comida única.
Esta receta de bagels de jamón y queso combina la textura única del pan hervido y horneado con un relleno simple y sabroso. Es ideal para desayunos, brunch o comidas informales. Siguiendo el método correcto, se logran bagels firmes, dorados y perfectos para rellenar.
Ingredientes para unos bagels perfectos
Rinde 8 bagels rellenos.
- Harina de trigo 000: 500 g.
- Agua tibia: 280 ml.
- Levadura seca: 10 g.
- Azúcar: 20 g.
- Sal: 10 g.
- Aceite vegetal: 30 ml.
- Semillas de sésamo: al gusto.
Para el hervido
- Agua: cantidad necesaria.
- Azúcar o miel: 1 cucharada.
Para el relleno
- Jamón cocido: 200 g.
- Queso (mozzarella, gouda o el de preferencia): 200 g.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Mezclar el agua tibia con el azúcar y la levadura. Dejar reposar 10 minutos hasta que espume.
2- Colocar la harina y la sal en un bol. Agregar la mezcla de levadura y el aceite. Amasar hasta obtener una masa lisa y elástica.
3- Tapar la masa y dejar reposar durante 60 minutos o hasta que duplique su tamaño.
4- Dividir la masa en 8 partes iguales. Formar bollos, hacer un agujero en el centro y dar forma de aro.
5- Hervir abundante agua con una cucharada de azúcar o miel. Cocinar los bagels 1 minuto por lado. Retirar y escurrir.
6- Mientras todavía están húmedos, apoyarlos directamente sobre las semillas.
7- Colocar los bagels en una placa y hornear a 200 °C durante 18–22 minutos, hasta que estén dorados.
8- Dejar entibiar, cortar los bagels al medio y rellenar con jamón y queso.
9- Llevar nuevamente al horno 5 minutos o hasta que el queso se derrita.
De la cocina a la mesa
Esta receta de bagels de jamón y queso respeta el método tradicional, logrando una textura firme por fuera y tierna por dentro. El hervido previo al horneado es clave para obtener su característica corteza, mientras que el relleno agregado al final evita que el pan se deforme o pierda consistencia. Son ideales para preparar con anticipación y recalentar al momento de servir. Además, permiten múltiples variantes de relleno, lo que los convierte en una opción versátil y práctica para distintas comidas del día. ¡A disfrutar!