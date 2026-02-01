Receta de bagels con jamón y queso: paso a paso con técnica tradicional

Esta receta de bagels de jamón y queso combina la textura única del pan hervido y horneado con un relleno simple y sabroso. Es ideal para desayunos, brunch o comidas informales. Siguiendo el método correcto, se logran bagels firmes, dorados y perfectos para rellenar.

La receta original de bagels nació en Europa del Este y luego se popularizó en América.

La receta original de bagels nació en Europa del Este y luego se popularizó en América.

Agua: cantidad necesaria.

Azúcar o miel: 1 cucharada.

Para el relleno

Jamón cocido: 200 g.

Queso (mozzarella, gouda o el de preferencia): 200 g.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Mezclar el agua tibia con el azúcar y la levadura. Dejar reposar 10 minutos hasta que espume.

2- Colocar la harina y la sal en un bol. Agregar la mezcla de levadura y el aceite. Amasar hasta obtener una masa lisa y elástica.

3- Tapar la masa y dejar reposar durante 60 minutos o hasta que duplique su tamaño.

4- Dividir la masa en 8 partes iguales. Formar bollos, hacer un agujero en el centro y dar forma de aro.

5- Hervir abundante agua con una cucharada de azúcar o miel. Cocinar los bagels 1 minuto por lado. Retirar y escurrir.

6- Mientras todavía están húmedos, apoyarlos directamente sobre las semillas.

7- Colocar los bagels en una placa y hornear a 200 °C durante 18–22 minutos, hasta que estén dorados.

8- Dejar entibiar, cortar los bagels al medio y rellenar con jamón y queso.

9- Llevar nuevamente al horno 5 minutos o hasta que el queso se derrita.

La receta tradicional de bagels siempre incluye hervido previo al horneado para lograr su textura característica. La receta tradicional de bagels siempre incluye hervido previo al horneado para lograr su textura característica. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Esta receta de bagels de jamón y queso respeta el método tradicional, logrando una textura firme por fuera y tierna por dentro. El hervido previo al horneado es clave para obtener su característica corteza, mientras que el relleno agregado al final evita que el pan se deforme o pierda consistencia. Son ideales para preparar con anticipación y recalentar al momento de servir. Además, permiten múltiples variantes de relleno, lo que los convierte en una opción versátil y práctica para distintas comidas del día. ¡A disfrutar!