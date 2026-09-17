¿Qué cocinar hoy? Pollo a la cazadora y un buen pan para acompañar
Si te preguntás qué cocinar hoy, el pollo a la cazadora es una opción deliciosa. Acompañalo con pan casero, papas o arroz.
El pollo a la cazadora es una de esas recetas que convierten ingredientes simples en un plato abundante, aromático y lleno de sabor. El pollo se cocina lentamente con cebolla, morrón, tomate y hierbas, logrando una salsa deliciosa, ideal para acompañar con papas, arroz o pan. ¡Manos a la obra!
El secreto de cocina para que quede bien sabroso: está en dorar el pollo antes de agregar la salsa. Así se sellan sus jugos y se forma una base de sabor que después se integra con las verduras y el tomate.
FICHA
Tiempo de cocción
45 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora y 5 minutos
Modo de cocción
Olla o cacerola
Dificultad
fácil
Tipo de cocina
Cocina casera
Ingredientes
- 4 presas de pollo, aproximadamente 1 kg
- 1 cebolla grande
- 1 morrón rojo
- 2 dientes de ajo
- 400 gr de tomate triturado
- 150 ml de vino blanco, opcional
- 200 ml de caldo de pollo o verduras
- 2 cucharadas de aceite
- 1 cucharadita de pimentón
- 1 cucharadita de orégano
- 1 hoja de laurel
- Sal y pimienta a gusto
- Perejil fresco, para terminar
Pasos
- Condimentá el pollo: salpimentá las presas por todos sus lados.
- Dorá el pollo: calentá el aceite en una cacerola amplia y dorá las presas a fuego medio-alto, aproximadamente 3 o 4 minutos por lado. Retiralas y reservá.
- Cociná las verduras: en la misma cacerola, agregá la cebolla y el morrón cortados en tiras o cubitos. Cociná durante 5 minutos y sumá el ajo picado.
- Incorporá el tomate: agregá el tomate triturado, el pimentón, el orégano y el laurel. Mezclá bien para integrar los sabores.
- Sumá el vino y el caldo: incorporá el vino blanco, si lo usás, y dejá cocinar durante 2 minutos para que se evapore el alcohol. Añadí el caldo y mezclá
- Volvé a colocar el pollo: acomodá las presas dentro de la salsa. Tapá la cacerola y cociná a fuego bajo durante 35 a 40 minutos, hasta que el pollo esté tierno y bien cocido.
- Rectificá los sabores: probá la salsa y ajustá la sal y la pimienta. Si está demasiado líquida, cociná unos minutos más destapado.
- Serví: terminá con perejil fresco picado y acompañá con papas, arroz, puré o abundante pan para aprovechar la salsa