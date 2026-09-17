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Pollo

¿Qué cocinar hoy? Pollo a la cazadora y un buen pan para acompañar

Si te preguntás qué cocinar hoy, el pollo a la cazadora es una opción deliciosa. Acompañalo con pan casero, papas o arroz.

Candela Spann

El pollo a la cazadora más fácil: prepará la cacerola y buscá los panes

El pollo a la cazadora más fácil: prepará la cacerola y buscá los panes

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El pollo a la cazadora es una de esas recetas que convierten ingredientes simples en un plato abundante, aromático y lleno de sabor. El pollo se cocina lentamente con cebolla, morrón, tomate y hierbas, logrando una salsa deliciosa, ideal para acompañar con papas, arroz o pan. ¡Manos a la obra!

El secreto de cocina para que quede bien sabroso: está en dorar el pollo antes de agregar la salsa. Así se sellan sus jugos y se forma una base de sabor que después se integra con las verduras y el tomate.

FICHA

Tiempo de cocción
45 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora y 5 minutos
Modo de cocción
Olla o cacerola
Dificultad
fácil
Tipo de cocina
Cocina casera

Ingredientes

  • 4 presas de pollo, aproximadamente 1 kg 4 presas de pollo, aproximadamente 1 kg
  • 1 cebolla grande 1 cebolla grande
  • 1 morrón rojo 1 morrón rojo
  • 2 dientes de ajo 2 dientes de ajo
  • 400 gr de tomate triturado 400 gr de tomate triturado
  • 150 ml de vino blanco, opcional 150 ml de vino blanco, opcional
  • 200 ml de caldo de pollo o verduras 200 ml de caldo de pollo o verduras
  • 2 cucharadas de aceite 2 cucharadas de aceite
  • 1 cucharadita de pimentón 1 cucharadita de pimentón
  • 1 cucharadita de orégano 1 cucharadita de orégano
  • 1 hoja de laurel 1 hoja de laurel
  • Sal y pimienta a gusto Sal y pimienta a gusto
  • Perejil fresco, para terminar Perejil fresco, para terminar
Pasos
  • Condimentá el pollo: salpimentá las presas por todos sus lados.
  • Dorá el pollo: calentá el aceite en una cacerola amplia y dorá las presas a fuego medio-alto, aproximadamente 3 o 4 minutos por lado. Retiralas y reservá.
  • Cociná las verduras: en la misma cacerola, agregá la cebolla y el morrón cortados en tiras o cubitos. Cociná durante 5 minutos y sumá el ajo picado.
  • Incorporá el tomate: agregá el tomate triturado, el pimentón, el orégano y el laurel. Mezclá bien para integrar los sabores.
  • Sumá el vino y el caldo: incorporá el vino blanco, si lo usás, y dejá cocinar durante 2 minutos para que se evapore el alcohol. Añadí el caldo y mezclá
  • Volvé a colocar el pollo: acomodá las presas dentro de la salsa. Tapá la cacerola y cociná a fuego bajo durante 35 a 40 minutos, hasta que el pollo esté tierno y bien cocido.
  • Rectificá los sabores: probá la salsa y ajustá la sal y la pimienta. Si está demasiado líquida, cociná unos minutos más destapado.
  • Serví: terminá con perejil fresco picado y acompañá con papas, arroz, puré o abundante pan para aprovechar la salsa

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