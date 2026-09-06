Pollo a la cacerola con papas: una receta completa para toda la familia
El pollo a la cacerola con papas es una de esas recetas rendidoras, simples y con todo el sabor. Ideal para un almuerzo o una cena sustanciosa.
El pollo a la cacerola con papas es una de esas recetas caseras que se preparan en una sola olla y quedan llenas de sabor. El pollo resulta tierno, las papas absorben el jugo de la cocción y el resultado es un plato abundante, reconfortante y perfecto para toda la familia. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para que quede más sabroso: dorar bien el pollo antes de agregar el líquido. Así se forma una costra dorada que aporta mucho más sabor al guiso.
FICHA
Tiempo de cocción
45 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Cacerola
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Cocina casera
Ingredientes
- 4 presas de pollo
- 4 papas medianas
- 1 cebolla
- 1 morrón rojo
- 2 dientes de ajo
- 2 tomates maduros o 200 gr de tomate triturado
- 250 ml de caldo de pollo o verduras
- 2 cucharadas de aceite
- 1 cucharadita de pimentón
- ½ cucharadita de orégano
- Sal y pimienta a gusto
- Perejil fresco para terminar
Pasos
- Calentá el aceite en una cacerola amplia y dorá las presas de pollo por todos sus lados. Retirá y reservá.
- En la misma cacerola, rehogá la cebolla, el morrón y el ajo picados durante unos minutos.
- Agregá los tomates, el pimentón, el orégano, sal y pimienta. Cociná durante 5 minutos.
- Incorporá nuevamente el pollo y agregá el caldo. Cociná tapado a fuego medio durante 20 minutos.
- Sumá las papas cortadas en trozos medianos. Tapá y cociná durante otros 20 a 25 minutos, hasta que el pollo esté tierno y las papas cocidas.
- El gran secreto de esta receta es dorar el pollo antes de comenzar la cocción con verduras y caldo. Esto intensifica el sabor y ayuda a que el plato quede mucho más sabroso.
- Serví bien caliente y terminá con perejil fresco picado.