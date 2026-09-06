Pollo a la cacerola con papas: una receta completa para toda la familia

Pasos

Calentá el aceite en una cacerola amplia y dorá las presas de pollo por todos sus lados. Retirá y reservá.

En la misma cacerola, rehogá la cebolla, el morrón y el ajo picados durante unos minutos.

Agregá los tomates, el pimentón, el orégano, sal y pimienta. Cociná durante 5 minutos.

Incorporá nuevamente el pollo y agregá el caldo. Cociná tapado a fuego medio durante 20 minutos.

Sumá las papas cortadas en trozos medianos. Tapá y cociná durante otros 20 a 25 minutos, hasta que el pollo esté tierno y las papas cocidas.

El gran secreto de esta receta es dorar el pollo antes de comenzar la cocción con verduras y caldo. Esto intensifica el sabor y ayuda a que el plato quede mucho más sabroso.