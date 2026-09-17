Dile adiós a los hongos en la ducha con este truco de limpieza

El truco definitivo para borrar el moho de los azulejos. El secreto con vinagre para dejar las juntas del baño blancas.

Limpiar azulejos es fácil. Eliminar los hongos de las juntas de la ducha no requiere pasar horas limpiando. Un remedio casero te devuelve el brillo original en solo minutos.

La fórmula casera para desinfectar las juntas y rincones del baño La mezcla perfecta lleva 50% de vinagre blanco y 50%de agua oxigenada. Estos dos ingredientes juntos logran despegar la suciedad más acumulada en las superficies. Además combaten las bacterias que causan el mal olor en la ducha.

Paso a paso para limpiar los azulejos de la cocina y queden brillantes Foto: Freepick Para aplicarlo coloca la preparación dentro de un atomizador. Rocía bien todas las juntas, rincones oscuros y esquinas donde veas manchas de humedad. Asegúrate de cubrir cada rincón afectado para que el líquido penetre a fondo.

Deja actuar la mezcla durante 10 minutos sin tocar la zona para que haga su trabajo. Los activos limpian la superficie y aflojan la capa de moho atrapada en la pastina. Verás cómo la suciedad empieza a salir.