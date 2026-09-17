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Dile adiós a los hongos en la ducha con este truco de limpieza

El truco definitivo para borrar el moho de los azulejos. El secreto con vinagre para dejar las juntas del baño blancas.

Julián Martínez

Este truco te ayudará a eliminar el sarro de los azulejos del baño Foto: Shutterstock
Este truco te ayudará a eliminar el sarro de los azulejos del baño Foto: Shutterstock

Limpiar azulejos es fácil. Eliminar los hongos de las juntas de la ducha no requiere pasar horas limpiando. Un remedio casero te devuelve el brillo original en solo minutos.

La fórmula casera para desinfectar las juntas y rincones del baño

La mezcla perfecta lleva 50% de vinagre blanco y 50%de agua oxigenada. Estos dos ingredientes juntos logran despegar la suciedad más acumulada en las superficies. Además combaten las bacterias que causan el mal olor en la ducha.

Paso a paso para limpiar los azulejos de la cocina y queden brillantes Foto: Freepick
Paso a paso para limpiar los azulejos de la cocina y queden brillantes Foto: Freepick

Para aplicarlo coloca la preparación dentro de un atomizador. Rocía bien todas las juntas, rincones oscuros y esquinas donde veas manchas de humedad. Asegúrate de cubrir cada rincón afectado para que el líquido penetre a fondo.

Deja actuar la mezcla durante 10 minutos sin tocar la zona para que haga su trabajo. Los activos limpian la superficie y aflojan la capa de moho atrapada en la pastina. Verás cómo la suciedad empieza a salir.

Un truco sencillo de limpieza. Fuente: Shutterstock.

Un truco sencillo de limpieza. Fuente: Shutterstock.

Pasado ese tiempo solo debes pasar un cepillo blando o una esponja. Enjuaga con abundante agua tibia. Repite una vez por semana y evita que la humedad vuelva a juntar hongos. Mantén el baño ventilado después de cada ducha también ayuda a cuidar el resultado.

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