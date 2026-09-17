Tu aceite de cocina puede sanar o dañar tu cuerpo: cuál usas

Por qué debes tirar este aceite de tu cocina ahora mismo. El mejor aceite para cocinar sin perder nutrientes ni quemar la comida.

Elegir bien importa. El tipo de aceite que usas para cocinar cambia por completo la calidad de tus comidas. Un mal producto tolera poco el calor y genera toxinas malas para tu salud.

La opción ideal y el aceite que debes evitar al cocinar El aceite de oliva virgen extra destaca como la mejor alternativa para la cocina. Resiste temperaturas altas sin perder sus propiedades ni oxidarse fácil en el sartén. Aporta grasas buenas que cuidan tu corazón y da sabor a tus comidas.

El aceite de aguacate es otra excelente opción para cocinar a fuego fuerte. Su punto de humo es bastante alto y soporta el calor extremo sin quemarse. Resulta perfecto para dorar carnes o saltear verduras de forma rápida y saludable.

El aceite de coco también funciona bien si buscas estabilidad al cocinar. Aguanta temperaturas elevadas sin descomponerse ni generar sustancias dañinas para el cuerpo. Solo debes controlar las cantidades por su nivel de grasas saturadas.

El peor de la lista es el aceite de canola por su refinamiento excesivo. Este producto pasa por procesos químicos agresivos que alteran sus nutrientes naturales. Al calentarse pierde estabilidad y genera compuestos oxidados que causan inflamación.