Los 5 cortes de cabello que quitan diez años de encima

Los estilos de cabello que las mujeres de 40 piden este mes. Cambia de look con los 5 cortes de pelo que mejor rejuvenecen el rostro.

Un buen corte de cabello transforma. Cambiar el pelo es la forma más rápida de rejuvenecer el rostro de manera natural. Muchas mujeres buscan renovar su estilo esta temporada.

Estilos de cabello que enmarcan la cara y restan años El corte bob desflecado es una opción fresca para esta época del año. Llevar las puntas desfiladas aporta un movimiento suave que resta pesadez a las facciones. Además, resulta muy fácil de peinar cada mañana sin gastar tiempo.

El estilo clavicut queda a la altura de la clavícula y sienta increíble. Este largo estiliza el cuello y da una apariencia firme al contorno del rostro. Es perfecto si buscas mantener algo de largo pero con un aire moderno.

El pixie con flequillo largo le da luz directa a la mirada. Dejar capas cortas en la nuca y volumen arriba crea un efecto visual muy juvenil. Va muy bien para resaltar los pómulos y disimular líneas en la frente.

El estilo shaggy corto regresa con fuerza por su toque despeinado y desenfadado. Las capas desconectadas generan bastante volumen en la parte superior del cabello. Aporta mucha energía al rostro y quita la rigidez de las melenas lisas.