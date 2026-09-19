Pizza marinara, la receta de una de las pizzas napolitanas más deliciosa
Pizza marinara casera: una receta italiana simple y sabrosa, con tomate, ajo y orégano sobre una masa bien crocante.
La pizza marinara es una de las recetas más tradicionales de la gastronomía italiana. A diferencia de otras pizzas, no lleva queso: su sabor se construye a partir de una buena masa, tomate, ajo, aceite de oliva y orégano.
Es una preparación sencilla, económica y llena de sabor, perfecta para quienes disfrutan de las pizzas con pocos ingredientes. En la cocina, el secreto está en lograr una masa aireada por dentro y crocante en los bordes. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
12 a 15 minutos
Tiempo de pasos
25 minutos
Tiempo total de preparación
40 minutos, más 1 hora de levado
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Italiana
Ingredientes
- 500 g de harina 000 (para la masa)
- 325 ml de agua tibia (para la masa)
- 10 g de sal (para la masa)
- 10 g de levadura fresca (para la masa)
- 2 cucharadas de aceite de oliva (para la masa)
- 400 g de tomate triturado (para la cubierta)
- 2 dientes de ajo (para la cubierta)
- 2 cucharadas de aceite de oliva (para la cubierta)
- 1 cucharadita de orégano (para la cubierta) y sal, cantidad necesaria
Pasos
- Disolver la levadura en el agua tibia. Colocar la harina en un recipiente, agregar la sal, incorporar el agua con levadura y sumar el aceite de oliva. Amasar hasta obtener una masa lisa y dejar levar durante 1 hora.
- Dividir la masa en dos bollos y estirarlos sobre una superficie enharinada, formando discos finos. Colocarlos sobre una placa para pizza.
- Mezclar el tomate triturado con la sal y el orégano. Distribuir una capa fina sobre cada pizza, dejando libres los bordes.
- Cortar los dientes de ajo en láminas finas y distribuirlos sobre el tomate. Terminar con un hilo de aceite de oliva.
- Hornear a 250 °C durante 12 a 15 minutos, preferentemente con la placa precalentada, hasta que la masa esté dorada y crocante. Servir bien caliente.