Presenta:

Tendencias

|

pizza

Pizza marinara, la receta de una de las pizzas napolitanas más deliciosa

Pizza marinara casera: una receta italiana simple y sabrosa, con tomate, ajo y orégano sobre una masa bien crocante.

Candela Spann

Pizza marinara, la receta de una de las pizzas napolitanas más deliciosa

Pizza marinara, la receta de una de las pizzas napolitanas más deliciosa

Imagen creada con IA - MDZ

La pizza marinara es una de las recetas más tradicionales de la gastronomía italiana. A diferencia de otras pizzas, no lleva queso: su sabor se construye a partir de una buena masa, tomate, ajo, aceite de oliva y orégano.

Es una preparación sencilla, económica y llena de sabor, perfecta para quienes disfrutan de las pizzas con pocos ingredientes. En la cocina, el secreto está en lograr una masa aireada por dentro y crocante en los bordes. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
12 a 15 minutos
Tiempo de pasos
25 minutos
Tiempo total de preparación
40 minutos, más 1 hora de levado
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Italiana

Ingredientes

  • 500 g de harina 000 (para la masa) 500 g de harina 000 (para la masa)
  • 325 ml de agua tibia (para la masa) 325 ml de agua tibia (para la masa)
  • 10 g de sal (para la masa) 10 g de sal (para la masa)
  • 10 g de levadura fresca (para la masa) 10 g de levadura fresca (para la masa)
  • 2 cucharadas de aceite de oliva (para la masa) 2 cucharadas de aceite de oliva (para la masa)
  • 400 g de tomate triturado (para la cubierta) 400 g de tomate triturado (para la cubierta)
  • 2 dientes de ajo (para la cubierta) 2 dientes de ajo (para la cubierta)
  • 2 cucharadas de aceite de oliva (para la cubierta) 2 cucharadas de aceite de oliva (para la cubierta)
  • 1 cucharadita de orégano (para la cubierta) y sal, cantidad necesaria 1 cucharadita de orégano (para la cubierta) y sal, cantidad necesaria
Pasos
  • Disolver la levadura en el agua tibia. Colocar la harina en un recipiente, agregar la sal, incorporar el agua con levadura y sumar el aceite de oliva. Amasar hasta obtener una masa lisa y dejar levar durante 1 hora.
  • Dividir la masa en dos bollos y estirarlos sobre una superficie enharinada, formando discos finos. Colocarlos sobre una placa para pizza.
  • Mezclar el tomate triturado con la sal y el orégano. Distribuir una capa fina sobre cada pizza, dejando libres los bordes.
  • Cortar los dientes de ajo en láminas finas y distribuirlos sobre el tomate. Terminar con un hilo de aceite de oliva.
  • Hornear a 250 °C durante 12 a 15 minutos, preferentemente con la placa precalentada, hasta que la masa esté dorada y crocante. Servir bien caliente.

Archivado en

Notas Relacionadas