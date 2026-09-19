Pizza marinara, la receta de una de las pizzas napolitanas más deliciosa

La pizza marinara es una de las recetas más tradicionales de la gastronomía italiana. A diferencia de otras pizzas, no lleva queso : su sabor se construye a partir de una buena masa, tomate, ajo, aceite de oliva y orégano.

Es una preparación sencilla, económica y llena de sabor, perfecta para quienes disfrutan de las pizzas con pocos ingredientes. En la cocina, el secreto está en lograr una masa aireada por dentro y crocante en los bordes. ¡Manos a la obra!