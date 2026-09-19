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Ensalada griega casera: el secreto está en el aderezo

La ensalada griega, un clásico mediterráneo de tomate, pepino y queso feta, se prepara con pocos ingredientes y es ideal para acompañar comidas.

Candela Spann

Ensalada griega: una explosión de frescura en cada bocado

Ensalada griega: una explosión de frescura en cada bocado

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La ensalada griega es una de esas recetas mediterráneas que demuestran que con pocos ingredientes se puede preparar un plato delicioso. Tomate, pepino, cebolla, aceitunas y queso feta se combinan en una ensalada fresca, crocante y perfecta para acompañar carnes, pescados o disfrutar como comida liviana. ¡Manos a la obra!

El secreto de cocina para que quede la ensalada quede realmente sabrosa: está en usar tomates bien maduros, cortar las verduras en trozos grandes y agregar el aderezo justo antes de servir. Así cada ingrediente mantiene su textura y los sabores se sienten mucho más frescos.

FICHA

Tiempo de cocción
sin cocción
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
15 minutos
Modo de cocción
Sin cocción
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Mediterránea / Griega

Ingredientes

  • 3 tomates maduros (para la ensaldada) 3 tomates maduros (para la ensaldada)
  • 1 pepino (para la ensalada) 1 pepino (para la ensalada)
  • 1 cebolla morada (para la ensalada) 1 cebolla morada (para la ensalada)
  • 150 gr de queso feta (para la ensalada) 150 gr de queso feta (para la ensalada)
  • 100 gr de aceitunas negras (para la ensalada) 100 gr de aceitunas negras (para la ensalada)
  • 1 morrón verde (para la ensalada) 1 morrón verde (para la ensalada)
  • Orégano a gusto (para la ensalada) Orégano a gusto (para la ensalada)
  • 4 cucharadas de aceite de oliva (para el aderezo) 4 cucharadas de aceite de oliva (para el aderezo)
  • 1 cucharada de jugo de limón (para el aderezo) 1 cucharada de jugo de limón (para el aderezo)
  • 1 cucharadita de orégano (para el aderezo) 1 cucharadita de orégano (para el aderezo)
  • Sal y pimienta a gusto (para el aderezo) Sal y pimienta a gusto (para el aderezo)
Pasos
  • Cortá las verduras: lavá los tomates y cortalos en trozos grandes. Pelá el pepino y cortalo en rodajas o medias lunas.
  • Sumá la cebolla y el morrón: cortá la cebolla morada en pluma fina y el morrón verde en tiras o trozos.
  • Armá la ensalada: colocá todas las verduras en una fuente grande. Agregá las aceitunas negras y el queso feta cortado en cubos o desmenuzado.
  • Prepará el aderezo: mezclá el aceite de oliva, el jugo de limón, el orégano, sal y pimienta.
  • El gran secreto de esta receta: condimentá la ensalada justo antes de servir y mezclá suavemente para que las verduras mantengan su textura y el queso feta no se desarme por completo.
  • Terminá: espolvoreá con un poco más de orégano y serví inmediatamente.

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