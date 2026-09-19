Ensalada griega casera: el secreto está en el aderezo

La ensalada griega es una de esas recetas mediterráneas que demuestran que con pocos ingredientes se puede preparar un plato delicioso. Tomate, pepino, cebolla, aceitunas y queso feta se combinan en una ensalada fresca, crocante y perfecta para acompañar carnes, pescados o disfrutar como comida liviana. ¡Manos a la obra!