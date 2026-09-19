Ensalada griega casera: el secreto está en el aderezo
La ensalada griega, un clásico mediterráneo de tomate, pepino y queso feta, se prepara con pocos ingredientes y es ideal para acompañar comidas.
La ensalada griega es una de esas recetas mediterráneas que demuestran que con pocos ingredientes se puede preparar un plato delicioso. Tomate, pepino, cebolla, aceitunas y queso feta se combinan en una ensalada fresca, crocante y perfecta para acompañar carnes, pescados o disfrutar como comida liviana. ¡Manos a la obra!
El secreto de cocina para que quede la ensalada quede realmente sabrosa: está en usar tomates bien maduros, cortar las verduras en trozos grandes y agregar el aderezo justo antes de servir. Así cada ingrediente mantiene su textura y los sabores se sienten mucho más frescos.
FICHA
Ingredientes
- 3 tomates maduros (para la ensaldada)
- 1 pepino (para la ensalada)
- 1 cebolla morada (para la ensalada)
- 150 gr de queso feta (para la ensalada)
- 100 gr de aceitunas negras (para la ensalada)
- 1 morrón verde (para la ensalada)
- Orégano a gusto (para la ensalada)
- 4 cucharadas de aceite de oliva (para el aderezo)
- 1 cucharada de jugo de limón (para el aderezo)
- 1 cucharadita de orégano (para el aderezo)
- Sal y pimienta a gusto (para el aderezo)
- Cortá las verduras: lavá los tomates y cortalos en trozos grandes. Pelá el pepino y cortalo en rodajas o medias lunas.
- Sumá la cebolla y el morrón: cortá la cebolla morada en pluma fina y el morrón verde en tiras o trozos.
- Armá la ensalada: colocá todas las verduras en una fuente grande. Agregá las aceitunas negras y el queso feta cortado en cubos o desmenuzado.
- Prepará el aderezo: mezclá el aceite de oliva, el jugo de limón, el orégano, sal y pimienta.
- El gran secreto de esta receta: condimentá la ensalada justo antes de servir y mezclá suavemente para que las verduras mantengan su textura y el queso feta no se desarme por completo.
- Terminá: espolvoreá con un poco más de orégano y serví inmediatamente.