Noche de la Pizza y la Empanada: este es el mapa de los locales que participan hoy

Llegó la Noche de la Pizza y la Empanada y este martes hay promociones para aprovechar en distintos puntos del país. Para saber dónde están los locales adheridos y qué ofrece cada uno, la organización habilitó un mapa interactivo que permite consultar las propuestas disponibles .

El recurso permite buscar los comercios participantes por zona y conocer la promoción disponible en cada local para revisar las condiciones antes de hacer el pedido o acercarse.

El evento, organizado por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE), llega este año a su 43ª edición, y vuelve a reunir a pizzerías y casas de empanadas de distintas localidades del país.

Para aprovechar las promociones por la Noche de la Pizza y la Empanada, la organización habilitó un mapa con todos los locales adheridos.

Entre las principales propuestas de esta edición aparecen:

Las condiciones no son iguales en todos los locales. Algunos beneficios son para consumir en el lugar, mientras que otros también permiten pedir por delivery o take away.

También hay comercios que piden medios de pago específicos. Por eso, antes de aprovechar una promoción, es clave revisar las condiciones de cada local.

Algunas promociones en CABA

Entre los locales adheridos en CABA aparecen:

Banchero: 50% de descuento en pizzas, en efectivo y para consumir en el salón.

Kentucky: 50% de descuento en pizzas y 3x2 en empanadas, con todos los medios de pago, en salón y take away.

Itálica: 50% de descuento en pizzas y 3x2 en empanadas, con todos los medios de pago, para consumir en el salón o llevar.

Pizzería El Globito: 50% de descuento en pizzas y 3x2 en empanadas, con todos los medios de pago, en el salón.

Reggina: 50% de descuento en pizzas, con todos los medios de pago, para consumir en el salón, pedir por delivery o llevar.

Celestial: 50% de descuento en pizzas y 3x2 en empanadas, con todos los medios de pago y opciones de salón, delivery y take away.

Las propuestas pueden variar según el comercio y están sujetas a las condiciones indicadas por cada establecimiento.