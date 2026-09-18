Pan de panadería hechos en casa: cremona de grasa fácil y deliciosa
Descubrí cómo lograr el pan de panadería perfecto en casa con esta receta fácil de cremona de grasa, ideal para acompañar tus momentos.
La cremona de grasa es el pan clásicos argentino que nos transportan directo a la panadería del barrio.Una de las recetas más hojaldradas, con capas doradas y ese sabor inconfundible a grasa la convierten en una compañera perfecta para el mate, el desayuno o la merienda. ¡Manos a la obra!
El gran secreto de cocina para que salga como la de panadería: está en trabajar la masa sin apurar los descansos y mantener la grasa fría durante el hojaldrado. Así el pan más elegidos queda con más capas que, al cocinarse, queda crocante por fuera y tiernas por dentro.
FICHA
Tiempo de cocción
25 a 30 minutos
Tiempo de pasos
30 minutos y 1 hora 30 minutos de levado
Tiempo total de preparación
3 horas, aproximadamente
Modo de cocción
horno
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Panadería
Ingredientes
- 500 gr de harina 000 (para la masa)
- 250 ml de agua tibia (para la masa)
- 10 gr de sal (para la masa)
- 10 gr de levadura fresca o 3 g de levadura seca (para la masa)
- 1 cucharadita de azúcar (para la masa)
- 30 gr de grasa vacuna derretida (para la masa)
- 150 gr de grasa vacuna a temperatura ambiente (para el hojaldrado)
- 2 cucharadas de harina (para el hojaldrado)
- 1 cucharada de grasa derretida, opcional (para pincelar)
Pasos
- Mezclá la levadura con el azúcar y un poco del agua tibia. Dejá reposar durante 5 a 10 minutos, hasta que se active.
- Colocá la harina en un bowl, agregá la sal, la grasa derretida, la levadura activada y el resto del agua. Mezclá hasta formar una masa.
- Trabajá la masa durante 8 a 10 minutos, hasta que quede lisa y elástica. Tapá y dejá levar durante aproximadamente 1 hora, o hasta que duplique su volumen.
- Mezclá la grasa a temperatura ambiente con las 2 cucharadas de harina, formando una pasta fácil de untar.
- Desgasificá la masa y estirala formando un rectángulo. Untá la mitad de la mezcla de grasa, doblá la masa en tres y llevá a la heladera durante 15 minutos.
- Estirá nuevamente, untá el resto de la grasa y volvé a doblar en tres. Dejá reposar otros 15 minutos en la heladera.
- Dividí la masa en dos partes y estirá cada una en forma de rectángulo. Doblá a lo largo, presioná suavemente y realizá cortes diagonales o en forma de “V” sobre uno de los bordes, sin llegar a separar las piezas. Abrí ligeramente los cortes para formar el dibujo característico.
- Colocá las cremonas sobre una placa enmantecada o con papel manteca. Tapá y dejá reposar durante 20 a 30 minutos.
- Llevá a horno precalentado a 200 °C durante 25 a 30 minutos, hasta que estén bien doradas y crocantes.
- Si querés una superficie más brillante, podés pincelarlas con un poco de grasa derretida apenas salen del horno.