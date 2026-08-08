Los chef coinciden: hay que agregarle a los huevos revueltos un poco de leche

Pasos

Rompé los huevos en un bowl y agregá la leche, la sal y la pimienta.

Batí apenas hasta integrar los ingredientes, sin incorporar demasiado aire.

El gran secreto de esta receta es añadir un chorrito de leche antes de batir los huevos. Esto hace que los revueltos queden mucho más cremosos y con una textura sedosa.

Derretí la manteca en una sartén a fuego bajo.

Volcá la mezcla y cociná lentamente, removiendo con una espátula desde los bordes hacia el centro de forma constante.

Retirá los huevos del fuego cuando todavía se vean ligeramente húmedos, ya que terminarán de cocinarse con el calor residual.