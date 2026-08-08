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Los chef coinciden: hay que agregarle a los huevos revueltos un poco de leche

Los chef coinciden en un truco sencillo: agregar leche a los huevos revueltos para una textura más suave y cremosa, ideal para cualquier comida.

Candela Spann

Los mejores huevos revueltos se preparan con un chorrito de leche

Los mejores huevos revueltos se preparan con un chorrito de leche

Imagen creada por IA - MDZ

Los huevos revueltos son una de esas recetas básicas de la cocina que pueden transformarse en un verdadero manjar con un simple truco. Suaves, cremosos y llenos de sabor, son ideales para el desayuno, el brunch o una comida rápida y nutritiva. ¡Manos a la obra!

En la cocina hay un secreto que utilizan muchos chefs para conseguir unos huevos revueltos irresistiblemente cremosos: agregar un chorrito de leche antes de batir los huevos. Este pequeño detalle aporta humedad, suaviza la textura y evita que los huevos se resequen durante la cocción.

FICHA

Tiempo de cocción
5 minutos
Tiempo de pasos
5 minutos
Tiempo total de preparación
10 minutos
Modo de cocción
Sartén
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Desayunos y brunch

Ingredientes

  • 4 huevos 4 huevos
  • 2 cucharadas de leche 2 cucharadas de leche
  • 20 gr de manteca 20 gr de manteca
  • Sal y pimienta a gusto Sal y pimienta a gusto
Pasos
  • Rompé los huevos en un bowl y agregá la leche, la sal y la pimienta.
  • Batí apenas hasta integrar los ingredientes, sin incorporar demasiado aire.
  • El gran secreto de esta receta es añadir un chorrito de leche antes de batir los huevos. Esto hace que los revueltos queden mucho más cremosos y con una textura sedosa.
  • Derretí la manteca en una sartén a fuego bajo.
  • Volcá la mezcla y cociná lentamente, removiendo con una espátula desde los bordes hacia el centro de forma constante.
  • Retirá los huevos del fuego cuando todavía se vean ligeramente húmedos, ya que terminarán de cocinarse con el calor residual.
  • Serví de inmediato

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