Los chef coinciden: hay que agregarle a los huevos revueltos un poco de leche
Los chef coinciden en un truco sencillo: agregar leche a los huevos revueltos para una textura más suave y cremosa, ideal para cualquier comida.
Los huevos revueltos son una de esas recetas básicas de la cocina que pueden transformarse en un verdadero manjar con un simple truco. Suaves, cremosos y llenos de sabor, son ideales para el desayuno, el brunch o una comida rápida y nutritiva. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto que utilizan muchos chefs para conseguir unos huevos revueltos irresistiblemente cremosos: agregar un chorrito de leche antes de batir los huevos. Este pequeño detalle aporta humedad, suaviza la textura y evita que los huevos se resequen durante la cocción.
FICHA
Tiempo de cocción
5 minutos
Tiempo de pasos
5 minutos
Tiempo total de preparación
10 minutos
Modo de cocción
Sartén
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Desayunos y brunch
Ingredientes
- 4 huevos
- 2 cucharadas de leche
- 20 gr de manteca
- Sal y pimienta a gusto
Pasos
- Rompé los huevos en un bowl y agregá la leche, la sal y la pimienta.
- Batí apenas hasta integrar los ingredientes, sin incorporar demasiado aire.
- El gran secreto de esta receta es añadir un chorrito de leche antes de batir los huevos. Esto hace que los revueltos queden mucho más cremosos y con una textura sedosa.
- Derretí la manteca en una sartén a fuego bajo.
- Volcá la mezcla y cociná lentamente, removiendo con una espátula desde los bordes hacia el centro de forma constante.
- Retirá los huevos del fuego cuando todavía se vean ligeramente húmedos, ya que terminarán de cocinarse con el calor residual.
- Serví de inmediato