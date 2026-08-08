La psicología lo advierte: la tranquilidad extrema en situaciones de crisis puede no ser una fortaleza

La psicología advierte que el apego evitativo, manifestado como tranquilidad extrema, puede derivar en ansiedad o depresión si no se aborda terapéuticamente.

Muchas veces, cuando una persona permanece calmada ante situaciones críticas, se le atribuye una personalidad fuerte y templada. Sin embargo, diversos estudios en psicología señalan que esa aparente paz exterior no siempre es síntoma de equilibrio, sino el resultado de vivencias pasadas atravesadas por el dolor, la inseguridad o el abandono emocional.

Esta conducta ha cobrado relevancia en el último tiempo por sus implicancias y consecuencias en la vida adulta. Diversas investigaciones indican que muchos niños aprenden a desactivar sus emociones incluso antes de que se manifiesten. Esto suele vincularse con infancias donde no hubo espacio para el juego, el error o la validación afectiva. Como consecuencia, al crecer son vistos erróneamente como personas invulnerables o "seguras" a las cuales recurrir en momentos de crisis.

Cómo afecta este comportamiento, según la psicología Los efectos de este mecanismo de defensa rara vez se manifiestan de forma inmediata; suelen aflorar con el paso de los años. La supresión prolongada de las emociones se relaciona con una menor satisfacción social, el paulatino distanciamiento de los vínculos afectivos y una desconexión con el propio mundo interior. Con el tiempo, este aislamiento puede derivar en cuadros de ansiedad o depresión.