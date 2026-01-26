La receta del verano: brochetas de carne y vegetales

Esta receta de brochetas de carne y vegetales es una opción práctica, colorida y muy sabrosa para cualquier ocasión. Combina cortes tiernos de carne con verduras frescas, logrando un plato equilibrado, fácil de preparar y perfecto para parrilla, horno o sartén, ideal para compartir en reuniones familiares este verano.

Las brochetas son una receta muy popular porque facilitan porciones parejas.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Cortar la carne en cubos medianos y reservar.

2- Lavar los vegetales y cortarlos en trozos similares al tamaño de la carne.

3- En un bol, mezclar el aceite de oliva, el jugo de limón, el ajo, la sal y la pimienta.

4- Incorporar la carne y dejar marinar durante 20 minutos.

5- Armar las brochetas alternando carne y vegetales.

6- Cocinar en parrilla, sartén o horno precalentado, girándolas para que se doren de manera pareja.

7- Retirar cuando la carne esté cocida y los vegetales tiernos.

8- Servir calientes.

Esta receta permite usar distintos cortes de carne según el presupuesto. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Las brochetas de carne y vegetales son una receta versátil que se adapta a distintos gustos y métodos de cocción. Permiten combinar proteínas y verduras en un solo plato, logrando una comida completa y atractiva. Esta preparación es ideal para asados, comidas al aire libre o cenas rápidas, ya que se puede adelantar y cocinar en minutos. Además, admite marinados y condimentos variados, lo que permite personalizar el sabor fácilmente. Servidas con ensaladas, arroz o papas, esta receta se convierte en una opción práctica, rendidora y siempre bien recibida por toda la familia en cualquier época del año sin complicaciones. ¡A disfrutar!