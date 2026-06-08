Kéfir: descubre los secretos de esta bebida fermentada y saludable
Esta popular bebida fermentada se destaca en la cocina saludable por su versatilidad y fácil preparación, pudiendo disfrutarse sola o en otras recetas.
El kéfir casero es una de las recetas más valoradas por quienes buscan incorporar alimentos fermentados a su alimentación diaria. Esta bebida, conocida por su sabor ligeramente ácido y su textura similar al yogur líquido, se obtiene de manera sencilla a partir de nódulos de kéfir y leche. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina saludable, el kéfir se ha convertido en un ingrediente muy popular por su versatilidad y facilidad de preparación. Prepará kéfir casero utilizando pocos elementos y siguiendo unos pasos simples para disfrutarlo solo, con frutas o como base de otras preparaciones.
FICHA
Ingredientes
- 500 ml de leche
- 2 cucharadas de nódulos de kéfir de leche
- Colocá los nódulos de kéfir en un frasco de vidrio limpio y agregá la leche.
- Cubrí el recipiente con una tela o gasa y dejalo fermentar a temperatura ambiente durante 24 horas.
- Colá la preparación para separar los nódulos del líquido y conservá los nódulos para una nueva elaboración.
- Llevá el kéfir a la heladera y consumilo frío.