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Kéfir: descubre los secretos de esta bebida fermentada y saludable

Esta popular bebida fermentada se destaca en la cocina saludable por su versatilidad y fácil preparación, pudiendo disfrutarse sola o en otras recetas.

Candela Spann

&nbsp;Kéfir casero: la bebida fermentada que cada vez más personas eligen

 Kéfir casero: la bebida fermentada que cada vez más personas eligen

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El kéfir casero es una de las recetas más valoradas por quienes buscan incorporar alimentos fermentados a su alimentación diaria. Esta bebida, conocida por su sabor ligeramente ácido y su textura similar al yogur líquido, se obtiene de manera sencilla a partir de nódulos de kéfir y leche. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina saludable, el kéfir se ha convertido en un ingrediente muy popular por su versatilidad y facilidad de preparación. Prepará kéfir casero utilizando pocos elementos y siguiendo unos pasos simples para disfrutarlo solo, con frutas o como base de otras preparaciones.

FICHA

Tiempo de cocción
0 minutos
Cantidad de pasos
5 minutos
Tiempo total de preparación
24 horas 5 minutos
Modo de cocción
Fermentación
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Saludable

Ingredientes

  • 500 ml de leche 500 ml de leche
  • 2 cucharadas de nódulos de kéfir de leche 2 cucharadas de nódulos de kéfir de leche
Pasos
  • Colocá los nódulos de kéfir en un frasco de vidrio limpio y agregá la leche.
  • Cubrí el recipiente con una tela o gasa y dejalo fermentar a temperatura ambiente durante 24 horas.
  • Colá la preparación para separar los nódulos del líquido y conservá los nódulos para una nueva elaboración.
  • Llevá el kéfir a la heladera y consumilo frío.

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