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¡Esta receta es un golazo! Milanesa con fideos con manteca un plato para toda la familia

La milanesa con fideos con manteca se consolida como un clásico de la cocina argentina, ideal para reuniones familiares y sencilla de preparar.

Candela Spann

Cocina súper fácil: milanesa con fideos con manteca una de las recetas estrella en la mesa de los argentinos

Cocina súper fácil: milanesa con fideos con manteca una de las recetas estrella en la mesa de los argentinos

Imagen creada por IA - MDZ

La milanesa con fideos con manteca es una de las recetas más emblemáticas de la cocina argentina, un plato clásico que ha acompañado almuerzos familiares durante generaciones. La combinación de una milanesa dorada y crujiente con unos fideos simples y sabrosos crea una comida reconfortante que nunca pasa de moda. ¡Vamos a la receta!

Dentro de la cocina casera, esta preparación destaca por su sencillez y por reunir ingredientes cotidianos en un plato completo y rendidor. Podrás preparar una versión tradicional de milanesa con fideos utilizando pocos ingredientes y siguiendo unos pasos muy fáciles.

FICHA

Tiempo de cocción
25 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
40 minutos
Modo de cocción
Fritura y hervido
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Argentina

Ingredientes

  • 4 bifes de nalga o cuadrada 4 bifes de nalga o cuadrada
  • 2 huevos 2 huevos
  • Ingrediente
  • Sal a gusto Sal a gusto
  • Pimienta a gusto Pimienta a gusto
  • Aceite para freír Aceite para freír
  • 400 gr de fideos secos 400 gr de fideos secos
  • 50 gr de manteca 50 gr de manteca
  • Sal a gusto Sal a gusto
  • Serví las milanesas acompañadas por los fideos con manteca bien calientes.
Pasos
  • Condimentá los bifes con sal y pimienta. Pasalos por los huevos batidos y luego por el pan rallado.
  • Freí las milanesas en abundante aceite caliente hasta que estén doradas de ambos lados. Retiralas y dejalas escurrir sobre papel absorbente.
  • Cociná los fideos en abundante agua con sal hasta que estén al dente. Escurrilos y mezclalos con la manteca hasta que se derrita por completo.

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