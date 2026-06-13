¡Esta receta es un golazo! Milanesa con fideos con manteca un plato para toda la familia
La milanesa con fideos con manteca se consolida como un clásico de la cocina argentina, ideal para reuniones familiares y sencilla de preparar.
La milanesa con fideos con manteca es una de las recetas más emblemáticas de la cocina argentina, un plato clásico que ha acompañado almuerzos familiares durante generaciones. La combinación de una milanesa dorada y crujiente con unos fideos simples y sabrosos crea una comida reconfortante que nunca pasa de moda. ¡Vamos a la receta!
Dentro de la cocina casera, esta preparación destaca por su sencillez y por reunir ingredientes cotidianos en un plato completo y rendidor. Podrás preparar una versión tradicional de milanesa con fideos utilizando pocos ingredientes y siguiendo unos pasos muy fáciles.
FICHA
Ingredientes
- 4 bifes de nalga o cuadrada
- 2 huevos
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- Sal a gusto
- Pimienta a gusto
- Aceite para freír
- 400 gr de fideos secos
- 50 gr de manteca
- Sal a gusto
- Serví las milanesas acompañadas por los fideos con manteca bien calientes.
- Condimentá los bifes con sal y pimienta. Pasalos por los huevos batidos y luego por el pan rallado.
- Freí las milanesas en abundante aceite caliente hasta que estén doradas de ambos lados. Retiralas y dejalas escurrir sobre papel absorbente.
- Cociná los fideos en abundante agua con sal hasta que estén al dente. Escurrilos y mezclalos con la manteca hasta que se derrita por completo.