¡Esta receta es un golazo! Milanesa con fideos con manteca un plato para toda la familia

La milanesa con fideos con manteca es una de las recetas más emblemáticas de la cocina argentina, un plato clásico que ha acompañado almuerzos familiares durante generaciones. La combinación de una milanesa dorada y crujiente con unos fideos simples y sabrosos crea una comida reconfortante que nunca pasa de moda. ¡Vamos a la receta!