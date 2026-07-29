El secreto para que tus ñoquis de espinacas sin harina salgan perfectos

Pasos

Cociná la espinaca, escurrila muy bien y presionala con un repasador limpio para retirar la mayor cantidad de líquido posible.

Picala finamente o procesala junto con la ricota.

Agregá las yemas, el queso rallado, la harina de almendras y los condimentos. Mezclá hasta obtener una masa homogénea.

El gran secreto de esta receta es que la espinaca esté bien seca antes de preparar la masa. Esto permite formar los ñoquis fácilmente y evita que se desarmen durante la cocción.

Con las manos apenas húmedas formá pequeñas porciones y dales forma de ñoquis.

Cocinalos en abundante agua hirviendo con sal. Cuando suban a la superficie, dejalos 1 minuto más y retiralos con una espumadera.