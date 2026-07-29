El secreto para que tus ñoquis de espinacas sin harina salgan perfectos
La clave para unos ñoquis de espinaca sin harina perfectos reside en escurrir y secar la espinaca, garantizando una masa firme y sin necesidad de harinas.
Los ñoquis de espinaca sin harina son una de esas recetas ideales para disfrutar un plato casero, liviano y lleno de sabor. Con una textura suave y un delicado gusto a espinaca, combinan a la perfección con manteca derretida y abundante queso rallado, logrando una comida simple pero irresistible. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para que los ñoquis mantengan su forma y no se desarmen: es fundamental escurrir muy bien la espinaca y secarla antes de procesarla. Cuanta menos agua tenga, más firme quedará la masa sin necesidad de agregar harina.
FICHA
Tiempo de cocción
20 minutos
Tiempo de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
30 minutos
Modo de cocción
Hervido
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Cocina saludable
Ingredientes
- 500 gr de espinaca cocida
- 250 gr de ricota
- 2 yemas
- 80 gr de queso rallado
- 40 gr de harina de almendras
- Sal y pimienta a gusto
- 50 gr de manteca (para servir)
- 80 gr de queso rallado (para servir)
Pasos
- Cociná la espinaca, escurrila muy bien y presionala con un repasador limpio para retirar la mayor cantidad de líquido posible.
- Picala finamente o procesala junto con la ricota.
- Agregá las yemas, el queso rallado, la harina de almendras y los condimentos. Mezclá hasta obtener una masa homogénea.
- El gran secreto de esta receta es que la espinaca esté bien seca antes de preparar la masa. Esto permite formar los ñoquis fácilmente y evita que se desarmen durante la cocción.
- Con las manos apenas húmedas formá pequeñas porciones y dales forma de ñoquis.
- Cocinalos en abundante agua hirviendo con sal. Cuando suban a la superficie, dejalos 1 minuto más y retiralos con una espumadera.
- Derretí la manteca, volcala sobre los ñoquis recién cocidos y terminá con abundante queso rallado.