El pedido viral de fans de BTS en Argentina que encendió la polémica por las entradas

La discusión sigue creciendo. Mientras tanto, la expectativa por los shows en Argentina de BTS no deja de subir.

Todo explotó en horas. Fans de BTS en Argentina activaron una campaña que generó debate en redes. El motivo: asegurar su lugar en los conciertos más esperados del año. La movida sumó miles de apoyos y abrió una discusión fuerte sobre acceso, prioridad y venta de entradas en shows internacionales.

Fans BTS Argentina El fenómeno comenzó tras el anuncio del tour de BTS, uno de los grupos más influyentes del K-pop a nivel global. La banda confirmó dos fechas, 23 y 24 de cotubre, en el Estadio Único de La Plata, con capacidad para más de 50 mil personas por noche.

bts argentina (3) La primera reacción del fandom, conocido como ARMY, fue pedir el cambio de sede al Estadio Monumental, que supera los 80 mil lugares. Buscaban mayor capacidad ante una demanda que suele agotar tickets en minutos.

Pero la segunda petición fue más fuerte. A través de Change.org, fans impulsaron una solicitud para exigir DNI argentino al momento de la compra. El objetivo: priorizar a residentes locales y evitar que entradas queden en manos de compradores del exterior.

BTS- El reclamo tiene antecedentes. En conciertos masivos de artistas globales, las entradas desaparecen en cuestión de minutos. Plataformas como All Access registran picos de demanda que superan ampliamente la oferta disponible, lo que genera frustración entre quienes esperan durante horas.