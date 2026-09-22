El clásico que se pasó de rico: tortilla de papas rellena con jamón y queso

Pasos

Prepará las papas: pelá las papas y cortalas en rodajas finas o cubitos. Calentá abundante aceite en una sartén y cocinalas a fuego medio-bajo hasta que estén tiernas, sin necesidad de que queden muy doradas.

Batí los huevos: colocá los huevos en un bowl, condimentá con sal y pimienta y batí apenas hasta integrar.

Mezclá: escurrí bien las papas y mezclalas con los huevos. Dejá reposar la preparación durante unos minutos para que las papas absorban parte del huevo.

Armá la primera capa: calentá una sartén antiadherente con unas gotas de aceite y colocá la mitad de la mezcla de papa y huevo. Distribuí formando una capa pareja.

Rellená: colocá el jamón y la mozzarella en el centro, dejando un pequeño margen alrededor para que el relleno quede encerrado.

Cubrí: agregá por encima el resto de la mezcla de papa y huevo. Emparejá suavemente los bordes para que el relleno quede completamente cubierto.

El gran secreto de esta receta: cociná la tortilla a fuego medio-bajo. Cuando la base esté dorada y la parte superior comience a cuajar, colocá un plato sobre la sartén y dale la vuelta con decisión.

Cociná del otro lado: deslizá nuevamente la tortilla en la sartén y cociná unos minutos más, hasta que esté dorada por fuera y el queso del interior se haya derretido.