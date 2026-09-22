El clásico que se pasó de rico: tortilla de papas rellena con jamón y queso
Tortilla de papas rellena de jamón y queso: una de esas recetas irresistibles, dorada por fuera, cremosa por dentro y perfecta para compartir.
La tortilla papas rellena con jamón y queso es una de esas recetas que llevan un clásico a otro nivel. Las papas tiernas y los huevos se combinan con un corazón de jamón y queso fundido que aparece al cortar cada porción. ¡Manos a la obra!
El secreto de cocina para que quede perfecta, está en cocinar las papas lentamente y no llenar demasiado la tortilla, para que pueda dorarse por fuera mientras el queso se derrite en el centro.
FICHA
Tiempo de cocción
30 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
50 minuto
Modo de cocción
Sartén
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 700 gr de papas
- 6 huevos
- 150 gr de jamón cocido
- 200 gr de mozzarella o queso cremoso
- 1 cebolla, opcional
- Aceite, cantidad necesaria
- Sal y pimienta a gusto
Pasos
- Prepará las papas: pelá las papas y cortalas en rodajas finas o cubitos. Calentá abundante aceite en una sartén y cocinalas a fuego medio-bajo hasta que estén tiernas, sin necesidad de que queden muy doradas.
- Batí los huevos: colocá los huevos en un bowl, condimentá con sal y pimienta y batí apenas hasta integrar.
- Mezclá: escurrí bien las papas y mezclalas con los huevos. Dejá reposar la preparación durante unos minutos para que las papas absorban parte del huevo.
- Armá la primera capa: calentá una sartén antiadherente con unas gotas de aceite y colocá la mitad de la mezcla de papa y huevo. Distribuí formando una capa pareja.
- Rellená: colocá el jamón y la mozzarella en el centro, dejando un pequeño margen alrededor para que el relleno quede encerrado.
- Cubrí: agregá por encima el resto de la mezcla de papa y huevo. Emparejá suavemente los bordes para que el relleno quede completamente cubierto.
- El gran secreto de esta receta: cociná la tortilla a fuego medio-bajo. Cuando la base esté dorada y la parte superior comience a cuajar, colocá un plato sobre la sartén y dale la vuelta con decisión.
- Cociná del otro lado: deslizá nuevamente la tortilla en la sartén y cociná unos minutos más, hasta que esté dorada por fuera y el queso del interior se haya derretido.
- Dejá reposar: retirala del fuego y esperá 5 minutos antes de cortarla. Así el relleno se mantiene en su lugar y el queso queda fundido.