¿Cansado que se te abran las empanadas? El secreto para lucirte con las de choclo y queso
Conocé el truco infalible para lograr empanadas de choclo y queso perfectas, evitando que se abran y disfrutando de un relleno sabroso y una masa dorada.
Las empanadas de choclo y queso son de esas recetas caseras que combinan una masa doradita con un relleno cremoso, sabroso y bien tentador. Son ideales para una picada, una cena rápida o para sumar a cualquier ocasión. ¡Manos a la obra!
En la cocina cotidiana, estas empanadas son una alternativa práctica para aprovechar ingredientes simples y convertirlos en una comida completa. Podés prepararlas con anticipación, conservarlas en la heladera y hornearlas justo antes de servir. También quedan deliciosas con un toque de pimienta, nuez moscada o cebolla de verdeo.
FICHA
Tiempo de cocción
25 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
45 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Argentina
Ingredientes
- 12 tapas de empanadas
- 400 gr de choclo en lata o congelado
- 1 cebolla grande
- 200 gr de queso cremoso o mozzarella
- 100 gr de queso crema
- 1 huevo
- 2 cucharadas de aceite
- 50 gr de queso rallado
- ½ cucharadita de pimentón
- Sal y pimienta, al gusto
- Nuez moscada, al gusto
Pasos
- Prepará el choclo: escurrilo muy bien. Si usás choclo congelado, cocinalo previamente y dejalo enfriar.
- Cociná la cebolla: picá la cebolla y salteala con el aceite a fuego medio durante 8 a 10 minutos, hasta que quede transparente y tierna.
- Prepará el relleno: incorporá el choclo, el queso crema, el queso rallado, el pimentón, la pimienta y una pizca de nuez moscada. Mezclá bien y cociná durante 2 minutos más.
- Sumá el queso: retirás del fuego y agregá el queso cremoso o mozzarella cortado en cubitos. Mezclá para distribuirlo, pero sin dejar que se derrita por completo.
- Armá las empanadas: colocá una cucharada generosa de relleno en el centro de cada tapa. Cerrá, presioná los bordes y hacé un repulgue.
- Pincelá: colocá las empanadas sobre una placa y pincelalas con el huevo batido.
- Horneá: llevá a horno precalentado a 200 °C durante 12 a 15 minutos, hasta que estén bien doradas.
- Serví: dejalas reposar unos minutos antes de comer para que el queso se asiente y el relleno no se desborde.
- El gran secreto de esta receta: dejá que el relleno se enfríe completamente antes de armar las empanadas. Un relleno caliente puede ablandar las tapas y hacer que se abran durante la cocción.