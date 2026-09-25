Alerta de cumpleaños en WhatsApp: cómo funcionará la nueva herramienta de la aplicación

WhatsApp prepara una función que leerá la agenda de tu teléfono para avisarte de los cumpleaños de tus contactos sin que debas ingresarlos manualmente.

WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada del mundo, prepara una actualización que cambiará la forma en que los usuarios interactúan con su agenda. Según reveló el portal especializado WABetaInfo, la plataforma de Meta incorporará un sistema automático de recordatorios de cumpleaños directamente en su interfaz.

Cómo funcionará el aviso de cumpleaños La principal ventaja de esta nueva herramienta es que no requerirá que los usuarios ingresen fechas de nacimiento de forma manual en la aplicación. WhatsApp leerá la información directamente desde la agenda de contactos del teléfono.

Si un contacto tiene guardada su fecha de nacimiento en el dispositivo, la aplicación mostrará automáticamente un emoji de torta y la etiqueta "Cumpleaños hoy" justo debajo de su nombre. Este recordatorio permanecerá visible durante todo el día, facilitando el envío de un mensaje de felicitación sin necesidad de depender de calendarios externos o redes sociales.

WhatsApp prepara una función que ayudará a los más olvidadizos. Foto: Archivo Un rediseño más amplio: la nueva pestaña de contactos Esta novedad no llegará sola, sino que forma parte de un rediseño estructural de la aplicación. WhatsApp está desarrollando una nueva pestaña dedicada exclusivamente a los "Contactos", que se ubicará en la barra de navegación inferior.

Esta sección reemplazará a la actual pestaña de "Novedades". Para que esto sea posible, los estados y los canales se mudarán directamente a la pantalla principal de Chats. En este nuevo apartado de Contactos, los usuarios podrán ver de un vistazo quién está en línea, quién estuvo activo recientemente y las mencionadas alertas de cumpleaños.