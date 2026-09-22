WhatsApp: la novedosa función para proteger tus chats si te hackean o estafan

WhatsApp sumó una contraseña para iniciar sesión y se diferencia del PIN de seguridad que ya existía. Los detalles de la función.

Mientras X avanzó con un sistema de seguridad y PIN para proteger los chats, ahora WhatsApp continúa reforzando sus herramientas con una nueva función que cambiará el inicio de la sesión en las cuentas. Se trata de una contraseña adicional que se suma a las ya conocidas verificaciones en dos pasos. Los detalles.

Según se conoció en versiones de prueba, esta contraseña no reemplaza los sistemas existentes, sino que los complementa. Es decir, el acceso a la cuenta seguiría dependiendo del código de verificación enviado al teléfono, pero podría requerir además esta clave alfanumérica en determinadas situaciones, especialmente cuando se intenta ingresar desde un nuevo dispositivo.

Más seguridad frente a robos de cuenta en WhatsApp El objetivo principal de esta nueva función es dificultar el secuestro de cuentas. Hoy, si un atacante logra obtener el código SMS —y eventualmente el PIN— puede acceder al perfil de otra persona. Con la incorporación de esta contraseña, se agrega un nuevo obstáculo que eleva significativamente la protección.

La clave sería configurable por el usuario, con requisitos mínimos de seguridad, como incluir letras y números y tener una extensión determinada. Además, se podría modificar o eliminar en cualquier momento desde los ajustes de la aplicación.

¿En qué se diferencia del PIN? Aunque a simple vista pueden parecer lo mismo, la nueva contraseña y el PIN cumplen funciones distintas: