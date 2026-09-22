WhatsApp: qué mensajes infringen las reglas y cierran tu cuenta

Infringir las políticas de WhatsApp sobre contenido y conducta puede acarrear sanciones severas, incluyendo la inhabilitación permanente de la cuenta.

WhatsApp no publica un diccionario con una lista de "palabras prohibidas", pero sí establece con suma claridad en sus Términos de Servicio oficiales qué tipo de contenidos y conductas no están permitidas. Infringir este reglamento legal puede derivar en la suspensión o el bloqueo definitivo de una cuenta.

Qué prohíbe oficialmente WhatsApp La información surge del apartado "Uso aceptable de nuestros Servicios" de las Condiciones de la aplicación. Allí, la empresa detalla que los usuarios no deben utilizar la plataforma de forma que vulnere los derechos de otros, ni enviar material que sea ilegal, obsceno, difamatorio, amenazante, intimidante o acosador.

El documento legal también prohíbe estrictamente el contenido que incite al odio, resulte ofensivo desde el punto de vista racial o étnico, promueva delitos violentos o busque explotar o poner en peligro a niños.

Además de los mensajes violentos, el reglamento oficial de la plataforma sanciona otro tipo de conductas, como la difusión de falsedades y afirmaciones engañosas, la suplantación de identidad (hacerse pasar por otra persona) y el envío de comunicaciones inadmisibles, como la mensajería masiva o automática (spam).

Estos contenidos pueden bloquear cuentas de WhatsApp. Shutterstock Las sanciones previstas por la empresa En el mismo texto, la compañía aclara las consecuencias directas de estas infracciones: "Si infringes nuestras Condiciones o Políticas, podemos tomar medidas respecto a tu cuenta, como inhabilitarla o suspenderla".