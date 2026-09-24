WhatsApp sorprende a sus usuarios: ahora permite poner una contraseña para proteger la cuenta

WhatsApp introduce una nueva opción de seguridad para crear una contraseña de acceso, reemplazando el código de verificación en dos pasos.

WhatsApp comenzó a mostrar una nueva opción de seguridad que permite proteger la cuenta con una contraseña. La función apareció en los celulares de algunos usuarios y busca sumar una capa adicional de protección para las conversaciones y la información personal que se encuentra dentro de la aplicación.

La nueva herramienta permite crear una contraseña de al menos 8 caracteres, que debe incluir como mínimo una letra y un número. Desde WhatsApp explicaron que esta clave es diferente de otros PIN o códigos que pueden utilizarse para proteger la cuenta y que su incorporación suma una medida de seguridad adicional.

La contraseña agrega una capa extra de seguridad a la aplicación. Shutterstock Cómo poner una contraseña en WhatsApp Para crearla, los usuarios de Android deben ingresar a WhatsApp, Ajustes, Cuenta, Contraseña y Crear contraseña. Luego deberán ingresar la clave elegida, confirmarla y seleccionar la opción “Guardar”. En iPhone, el recorrido comienza desde la foto de perfil y continúa por Cuenta y Contraseña.

Una vez configurada, la contraseña activa automáticamente la verificación en dos pasos, por lo que reemplaza el PIN de seis dígitos que WhatsApp utilizaba hasta ahora para esta función. Según explicó la aplicación, las contraseñas permiten utilizar claves más largas y complejas, lo que brinda una mayor protección para la cuenta.

Cómo cambiar o eliminar la contraseña de WhatsApp La nueva clave también puede modificarse o eliminarse desde la configuración de la aplicación. Para cambiarla, hay que ingresar nuevamente a Cuenta, Contraseña y Cambiar contraseña, mientras que para eliminarla se debe acceder a la misma sección y seleccionar la opción correspondiente.