WhatsApp le copiará a Facebook su mejor función y es la más esperada por los usuarios

Olvidarse del cumpleaños de un amigo o familiar podría ser cosa del pasado para los usuarios de WhatsApp . La aplicación de Meta está preparando una nueva función que supo tener Facebook, que permitirá identificar directamente desde el mensajero qué contactos cumplen años ese día.

La novedad fue descubierta en una versión beta de WhatsApp para iOS y todavía no está disponible para los usuarios que participan del programa de pruebas. Por el momento, Meta tampoco informó una fecha oficial para su lanzamiento.

De acuerdo con la información difundida por WABetaInfo, el recordatorio aparecerá dentro de una nueva pestaña denominada “Contactos” . Cuando sea el cumpleaños de una persona, WhatsApp mostrará un emoji de torta junto a su nombre y una indicación que permitirá identificar rápidamente la fecha especial.

El aviso permanecería visible durante toda la jornada, de modo que el usuario pueda reconocer al cumpleañero y enviarle un mensaje sin tener que recurrir a una aplicación de calendario o configurar previamente una alarma.

Una de las particularidades de esta función es que WhatsApp no requeriría que el usuario cargue nuevamente las fechas de nacimiento dentro de la aplicación. La herramienta tomaría la información que ya esté almacenada en la agenda de contactos del teléfono.

Por lo tanto, si una persona tiene registrado el cumpleaños de un contacto en la aplicación de contactos de su dispositivo, esa información podría utilizarse automáticamente para generar el recordatorio en WhatsApp.

Una nueva pestaña para los contactos

El recordatorio de cumpleaños forma parte de un cambio más amplio que WhatsApp está preparando para la estructura de su aplicación.

La compañía trabaja en una nueva sección “Contactos” que ocuparía el lugar de la actual pestaña “Novedades” dentro de la barra de navegación inferior. Según las pruebas conocidas hasta ahora, la reorganización también contempla trasladar elementos como los estados y los canales hacia la sección de chats.

Además de los cumpleaños, la nueva área podría ofrecer información relacionada con la actividad de los contactos, como quién está conectado o quién estuvo activo recientemente.

¿Cuándo llegará a WhatsApp?

Por ahora, no hay una fecha confirmada para el lanzamiento de los recordatorios de cumpleaños.

La función se encuentra en una etapa temprana de desarrollo y todavía no fue habilitada siquiera para los usuarios beta. Como ocurre habitualmente con las herramientas detectadas en versiones de prueba, WhatsApp podría introducir modificaciones antes de su lanzamiento definitivo o incluso retrasar su llegada.

La primera versión detectada corresponde a iOS, por lo que tampoco está confirmado cuándo —o si— la herramienta llegará a los teléfonos Android.

En caso de implementarse, será una función sencilla pero integrada directamente en la aplicación que millones de personas utilizan a diario para comunicarse con amigos, familiares y contactos de trabajo.