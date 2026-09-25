Qué tienen en cuenta los gatos para elegir a su persona favorita, según los expertos

Los gatos eligen a su persona favorita basándose en la calma, la previsibilidad y el respeto de sus límites, más allá de la simple alimentación.

Si convivís con un felino, seguramente notaste que tiene preferencia por un integrante de la casa. Aunque muchos creen que las mascotas eligen a quien llena su plato, la realidad es mucho más profunda. Según el portal especializado Rover, los gatos evalúan una combinación de factores vinculados a la comunicación, el entorno y el respeto de sus límites para elegir a su persona favorita.

No se trata solo de la comida Cubrir la necesidad básica de la alimentación genera una asociación positiva, pero no garantiza un vínculo emocional. Para los gatos, la seguridad, la confianza y las rutinas predecibles pesan mucho más a la hora de entregar su lealtad. Según la revista Rover, explica que los gatos gravitan hacia las personas que tienen una "presencia calmada y movimientos predecibles".

El respeto estricto por sus límites A diferencia de los perros, los felinos valoran enormemente su independencia. La persona favorita del gato suele ser aquella que no lo persigue constantemente, respeta sus zonas de confort y, fundamentalmente, no toca sus áreas prohibidas. Para ganar su confianza, los expertos recomiendan acariciarlos solo cuando ellos lo piden y mantener las manos alejadas de su panza, patas y de la parte superior de su cabeza.

Qué hacer para convertirte en la persona favorita de tu gato. Foto: Experto Animal Lenguaje visual y comunicación adaptada El mejor vínculo humano-felino ocurre cuando nos comunicamos en el idioma que ellos prefieren. El contacto visual es clave: una mirada fija y dura es vista como una amenaza, mientras que el "parpadeo lento" es el equivalente a una sonrisa que les transmite seguridad y afecto. Quien utiliza este lenguaje sutil suele ganarse rápidamente su preferencia.