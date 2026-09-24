Bolsa primordial: por qué a tu gato le cuelga la panza

Lejos de ser un signo de sobrepeso, la bolsa primordial de los gatos es una estructura natural que les ofrece protección y les permite flexibilidad.

Muchos dueños de gatos al verlos caminar quedan sorprendidos cuando pueden ver una pancita suelta. Lo primero que suelen pensar es que se le está dando un poco más de comida o que es un efecto secundario de la castración, pero normalmente es lo que se llama "bolsa primordial".

Este pliege que suele balancearse de un lado al otro en su panza es una estructura anatómica completamente natural en estas mascotas. Ubicada justo por delante de las patas traseras, esta capita extra de piel y grasa es una herencia genética directa que nuestros felinos hogareños comparten con sus primos salvajes, como los tigres, leones y leopardos.

La bolsa primordial cumple funciones en los felinos. Foto: SHUTTERSTOCK Para qué sirve la bolsa primordial en los gatos Lejos de ser un problema estético, la bolsa primordial es una herramienta de supervivencia. Los veterinarios explican que cumple tres funciones: