Imperdible: Stephen King habló de la serie basada en la obra de Mariana Enriquez

Netflix tiene la serie de terror que enamoró a Stephen King. Qué vio el maestro del terror en esta serie basada en la obra de Mariana Enriquez.

Si el rey del terror habla, el mundo escucha. El 18 de septiembre, Stephen King usó su cuenta de X para recomendar Mis muertos tristes, la nueva miniserie de Netflix basada en cuentos de Mariana Enriquez. No fue un saludo corto. King contó qué lo atrapó y la calificó, a pocos días del estreno del 24 de septiembre.

Qué dijo Stephen King y de qué trata la serie King escribió: “¡Qué idea tan genial! ¿Qué pasaría si alguien que puede oír y a veces ver a los muertos cayera en el suministro de agua de una ciudad y su cuerpo se descompusiera? ¿Y si, después de beber el agua, todos pudieran hacerlo?”. Luego sumó: My Sad Dead, Netflix, 24 de septiembre. Mi viejo amigo Pablo Larraín dirigió. El post se volvió viral entre fans del terror.

La serie es dirigida por el chileno Pablo Larraín, viejo conocido de King. En 2021, Larraín dirigió Lisey's Story, la adaptación de una novela del propio King para Apple TV+. Ese lazo explica la cercanía y el guiño público. La producción compite además por la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián y llega con cuatro episodios.

EFE La historia sigue a Ema, interpretada por Mercedes Morán, una médica jubilada de 60 años que puede ver y oír a los muertos. Vive su duelo y su rutina se quiebra cuando llega su sobrina Julie, que tiene el mismo don pero de forma más oscura.