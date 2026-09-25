Una lata de garbanzos y un gran plan: hamburguesas caseras
Estas hamburguesas de garbanzos demuestran que comer rico y sumar legumbres a la mesa son compatibles.
Las hamburguesas de garbanzos son una de esas recetas que demuestran que comer rico y sumar legumbres a la mesa pueden ir perfectamente de la mano. Son tiernas por dentro, doraditas por fuera y una opción práctica para un almuerzo o una cena diferente. ¡Manos a la obra!
En la cocina cotidiana, los garbanzos son un ingrediente súper versátil y económico. Estas hamburguesas se pueden preparar con anticipación, guardar en la heladera y cocinar al momento de servir. Además, combinan muy bien con ensaladas, vegetales asados o un pan casero para armar una comida completa.
FICHA
Tiempo de cocción
20 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
35 minutos
Modo de cocción
horno o sartén
Dificultad
fácil
Tipo de cocina
Vegetariana
Ingredientes
- 400 gr de garbanzos cocidos
- 1 huevo
- 1 cebolla pequeña
- 1 diente de ajo
- 50 gr de avena
- 1 cucharadita de pimentón
- ½ cucharadita de comino
- 2 cucharadas de perejil picado
- 1 cucharada de aceite
- Sal y pimienta a gusto
Pasos
- Prepará los garbanzos: escurrilos muy bien y colocalos en un bowl. Pisalos con un tenedor o procesalos brevemente, dejando algunos pequeños trozos para darle textura.
- Sumá las verduras: picá bien chiquita la cebolla, el ajo y el perejil. Incorporá todo a los garbanzos.
- Armá la mezcla: agregá el huevo, la avena, el pimentón, el comino, sal y pimienta. Mezclá hasta integrar.
- El gran secreto de esta receta: dejá reposar la preparación durante 10 minutos para que la avena absorba parte de la humedad y la mezcla tome cuerpo.
- Formá las hamburguesas: dividí la preparación en 6 partes y dales forma con las manos ligeramente húmedas. Procurá que todas tengan un grosor similar.
- Cociná: colocá las hamburguesas sobre una placa ligeramente aceitada y horneá a 200 °C durante 10 minutos por lado. También podés cocinarlas en una sartén con un poquito de aceite, aproximadamente 5 minutos por lado.
- Serví: cuando estén doradas por fuera y firmes, retiralas y dejalas reposar unos minutos antes de servir.