Una lata de garbanzos y un gran plan: hamburguesas caseras

Pasos

Prepará los garbanzos: escurrilos muy bien y colocalos en un bowl. Pisalos con un tenedor o procesalos brevemente, dejando algunos pequeños trozos para darle textura.

Sumá las verduras: picá bien chiquita la cebolla, el ajo y el perejil. Incorporá todo a los garbanzos.

Armá la mezcla: agregá el huevo, la avena, el pimentón, el comino, sal y pimienta. Mezclá hasta integrar.

El gran secreto de esta receta: dejá reposar la preparación durante 10 minutos para que la avena absorba parte de la humedad y la mezcla tome cuerpo.

Formá las hamburguesas: dividí la preparación en 6 partes y dales forma con las manos ligeramente húmedas. Procurá que todas tengan un grosor similar.

Cociná: colocá las hamburguesas sobre una placa ligeramente aceitada y horneá a 200 °C durante 10 minutos por lado. También podés cocinarlas en una sartén con un poquito de aceite, aproximadamente 5 minutos por lado.