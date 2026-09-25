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Hamburguesas

Una lata de garbanzos y un gran plan: hamburguesas caseras

Estas hamburguesas de garbanzos demuestran que comer rico y sumar legumbres a la mesa son compatibles.

Candela Spann

La receta que convierte simples garbanzos en hamburguesas irresistibles

La receta que convierte simples garbanzos en hamburguesas irresistibles

Imagen creada por IA - MDZ

Las hamburguesas de garbanzos son una de esas recetas que demuestran que comer rico y sumar legumbres a la mesa pueden ir perfectamente de la mano. Son tiernas por dentro, doraditas por fuera y una opción práctica para un almuerzo o una cena diferente. ¡Manos a la obra!

En la cocina cotidiana, los garbanzos son un ingrediente súper versátil y económico. Estas hamburguesas se pueden preparar con anticipación, guardar en la heladera y cocinar al momento de servir. Además, combinan muy bien con ensaladas, vegetales asados o un pan casero para armar una comida completa.

FICHA

Tiempo de cocción
20 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
35 minutos
Modo de cocción
horno o sartén
Dificultad
fácil
Tipo de cocina
Vegetariana

Ingredientes

  • 400 gr de garbanzos cocidos 400 gr de garbanzos cocidos
  • 1 huevo 1 huevo
  • 1 cebolla pequeña 1 cebolla pequeña
  • 1 diente de ajo 1 diente de ajo
  • 50 gr de avena 50 gr de avena
  • 1 cucharadita de pimentón 1 cucharadita de pimentón
  • ½ cucharadita de comino ½ cucharadita de comino
  • 2 cucharadas de perejil picado 2 cucharadas de perejil picado
  • 1 cucharada de aceite 1 cucharada de aceite
  • Sal y pimienta a gusto Sal y pimienta a gusto
Pasos
  • Prepará los garbanzos: escurrilos muy bien y colocalos en un bowl. Pisalos con un tenedor o procesalos brevemente, dejando algunos pequeños trozos para darle textura.
  • Sumá las verduras: picá bien chiquita la cebolla, el ajo y el perejil. Incorporá todo a los garbanzos.
  • Armá la mezcla: agregá el huevo, la avena, el pimentón, el comino, sal y pimienta. Mezclá hasta integrar.
  • El gran secreto de esta receta: dejá reposar la preparación durante 10 minutos para que la avena absorba parte de la humedad y la mezcla tome cuerpo.
  • Formá las hamburguesas: dividí la preparación en 6 partes y dales forma con las manos ligeramente húmedas. Procurá que todas tengan un grosor similar.
  • Cociná: colocá las hamburguesas sobre una placa ligeramente aceitada y horneá a 200 °C durante 10 minutos por lado. También podés cocinarlas en una sartén con un poquito de aceite, aproximadamente 5 minutos por lado.
  • Serví: cuando estén doradas por fuera y firmes, retiralas y dejalas reposar unos minutos antes de servir.

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