Tres curiosidades de Neuquén que no conocías y te dejan con la boca abierta

Neuquén no es solo lagos y montañas. Si miras con lupa, tiene otras cosas que no están a simple vista. Un bosque que parece sacado de un cuento, un volcán que sigue activo con una laguna turquesa en su cráter y el hogar del dinosaurio carnívoro más grande que se encontró en el mundo. Tres curiosidades que muestran otra cara de la Patagonia y que vale la pena conocer.

Un bosque único, un volcán vivo y un gigante prehistórico El primero es el Bosque de Arrayanes en la península de Quetrihué, en Villa La Angostura. Es el único bosque del mundo formado solo por arrayanes como árboles altos. Fue creado como Parque Nacional en 1971 para cuidar estos ejemplares que tienen más de 650 años y más de 15 metros de altura. La corteza es color canela, lisa y fría al tacto, y el tronco se retuerce de forma rara. Se llega en catamarán por el lago Nahuel Huapi, a pie o en bici, y es uno de los recorridos que más recomienda National Geographic para hacer trekking.

La segunda curiosidad es el Volcán Copahue, en el noroeste de Neuquén, en el límite con Chile. Es un estratovolcán activo que está dentro de un Área Natural Protegida de 28.500 hectáreas. En su cráter hay una laguna ácida de color turquesa que larga gases y fumarolas. No se puede bajar hasta la laguna porque es peligroso, y el ascenso es de alta exigencia, unas 7 horas y 18 km entre ida y vuelta. El camino cruza bosques de pehuenes, cascadas y termas naturales, y se hace con guía y registro previo.