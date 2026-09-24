Un sismo de magnitud 4,4 sacudió el norte de Neuquén

Un sismo de magnitud 4,4 se registró este jueves por la noche en el norte de la provincia de Neuquén , de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica ( INPRES ). El movimiento ocurrió a las 20:19:34, hora local, y tuvo una profundidad estimada de 180 kilómetros.

Según el organismo, el epicentro fue localizado a 304 kilómetros al noroeste de la ciudad de Neuquén, 552 kilómetros al sur de Mendoza y apenas 39 kilómetros al norte de Caviahue. Las coordenadas informadas fueron -37,51 de latitud y -71,02 de longitud.

El evento se produjo en una zona cordillerana de Neuquén , cercana a la frontera con Chile, y volvió a poner la atención sobre la actividad sísmica registrada durante las últimas horas en esta parte de la cordillera.

El sismo ocurrió el mismo día en que las autoridades chilenas informaran sobre un episodio de actividad en el Complejo Volcánico Nevados de Chillán, ubicado en la Región de Ñuble, en territorio cordillerano próximo al norte neuquino.

Durante las primeras horas del miércoles, el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin) registró un sismo de largo período asociado al movimiento de fluidos en el interior del sistema volcánico. El evento presentó un desplazamiento reducido de 517 centímetros cuadrados.

A partir de este episodio, las autoridades chilenas mantuvieron la Alerta Técnica Amarilla para el complejo volcánico y reforzaron el monitoreo de la actividad.

El Nevados de Chillán se encuentra en la Región de Ñuble, al otro lado de la cordillera de los Andes, y su actividad es monitoreada de manera permanente debido a su condición de sistema volcánico activo.

Por el momento, el INPRES no estableció una relación entre el sismo registrado este jueves en Neuquén y la actividad del Nevados de Chillán.