El ramal Tigre del tren Mitre estará sin servicio durante todo el fin de semana por obras

El ramal Tigre de la línea Mitre permanecerá sin servicio durante todo este fin de semana , debido a una serie de trabajos de renovación de infraestructura que se realizarán en distintos puntos de la traza. La interrupción comenzará este sábado 26 de septiembre y se extenderá durante toda la jornada del domingo 27.

Las obras forman parte de las tareas contempladas en la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno nacional y estarán concentradas en dos sectores del ramal. Según informó Trenes Argentinos , los trabajos requieren una ventana de intervención mayor a la disponible durante las habituales tareas nocturnas, por lo que se decidió afectar el servicio durante un fin de semana completo.

Uno de los frentes de obra estará ubicado cerca de la estación San Isidro , donde se intervendrá un aparato de vía (ADV) emplazado entre Sáenz Peña y Alem. Al mismo tiempo, en Olivos , los equipos trabajarán sobre otro mecanismo ubicado entre Villate y Corrientes.

Los aparatos de vía permiten que las formaciones cambien de carril y constituyen elementos fundamentales para el funcionamiento de la operación ferroviaria.

La interrupción del ramal Tigre también tendrá impacto sobre los otros servicios de la línea Mitre. Durante el fin de semana, los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre funcionarán con recorridos acotados entre Belgrano R y sus respectivas terminales del interior bonaerense . De esta manera, tampoco prestarán su servicio habitual durante los días en los que se desarrollarán las obras.

Se realizarán obras en el ramal Tigre de la línea Mitre Foto: Tren Mitre

El recambio de los aparatos de vía forma parte de un programa de renovación integral que ya superó el 80% de ejecución. Hasta el momento, Trenes Argentinos renovó más de 35 kilómetros de vías, 38 de los 47 kilómetros de tercer riel, 13 cuadros de estaciones, 24 pasos a nivel, 39 puentes y alcantarillas y 2 aparatos de vía.

El plan contempla la readecuación de 40 kilómetros de vía y la renovación de los 47 kilómetros de tercer riel. También incluye trabajos sobre 24 pasos a nivel, 22 pasos peatonales, cuatro paragolpes en la estación Tigre, 23 aparatos de vía y 65 puentes y alcantarillas.

Según explicó la empresa, todavía existen sectores con rieles y durmientes que tienen más de cuatro décadas de antigüedad. En esos puntos, las formaciones deben circular a menor velocidad, lo que puede generar demoras y cancelaciones.

Las autoridades señalaron que continuar con las obras resulta prioritario, especialmente en aquellos sectores de difícil acceso que requieren cortes prolongados para poder ser intervenidos.

Cuándo volverá a funcionar el ramal Tigre

El ramal Tigre retomará su funcionamiento una vez finalizado el período previsto para las obras. La realización de las tareas, no obstante, estará sujeta a las condiciones climáticas, por lo que un eventual mal tiempo podría modificar el cronograma.

Los pasajeros pueden consultar las novedades sobre la prestación del servicio a través de los canales oficiales de Trenes Argentinos.