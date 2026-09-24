Las consecuencias del Zonda en Mendoza: más de 70 árboles caídos y tres viviendas incendiadas

El viento Zonda se hizo presente este jueves en Mendoza, con diferentes niveles de intensidad en distintos puntos de la provincia. Según el reporte de Defensa Civil emitido a las 19:30, se registró un total de 176 incidencias en toda la provincia.

Desde muy temprano en la madrugada se registraron diferentes incidentes, comenzando con la zona del Gran Mendoza y luego en otros puntos de la provincia.

Uno de los incidentes se registró en el Predio de la Virgen, en Guaymallén, donde un árbol de gran tamaño se desprendió desde la raíz y cayó sobre parte del tendido eléctrico del lugar. Como consecuencia, también derribó un poste de luz y afectó el cableado.

Personal de Defensa Civil trabajó en el sector y delimitó la zona con cinta de peligro, mientras se esperaba la llegada de maquinaria para retirar el árbol y despejar el lugar.

El fenómeno también dejó intervenciones en otros departamentos. Tupungato registró 10 árboles caídos, mientras que en distintos sectores de la provincia se reportaron ramas y postes afectados por las fuertes ráfagas.

Durante las primeras horas de la mañana, el viento también pudo observarse con intensidad en sectores del Gran Mendoza. En el corredor Marciano Cantero, en Godoy Cruz, las ráfagas sacudieron con fuerza los árboles ubicados a ambos lados de la calle.

El Zonda se adelantó durante la madrugada y provocó un marcado cambio en las condiciones meteorológicas. La temperatura comenzó a subir desde la medianoche, acompañada por un ambiente más seco y la llegada de ráfagas de viento caliente.

Para este jueves se espera una mínima de 15°C y una máxima de 31°C, aunque las condiciones pueden variar durante la jornada de acuerdo con la evolución del viento.

También hubo árboles caídos en Las Heras

Mariano Godoy / MDZ Radio

En Las Heras también se registraron distintos inconvenientes durante las primeras horas del Zonda. Uno de ellos ocurrió en Perú y Tomás de Alvear, donde cayó un árbol de grandes dimensiones que se encontraba muy seco. El ejemplar ya fue retirado por personal de la Municipalidad y el tránsito quedó liberado. También se reportó la caída de otro árbol en la zona de Olascoaga y Martín Fierro.

En tanto, en Sargento Cabral y Lisandro de la Torre, personal municipal trabaja para retirar un árbol de gran tamaño que se encontraba muy seco y con riesgo de caer sobre una vivienda. Por las tareas, el tránsito permanece cortado sobre De la Torre.

El informe de Defensa Civil

Según el último informe emitido por Defensa Civil, se registraron un total de 176 incidentes en la provincia de Mendoza. En total se contabilizaron más de 70 árboles caídos, además de voladuras de techo e incendios en campos. También se registraron cables cortados, postes caídos y el incendio de 3 viviendas (una en Guaymallén y dos en Lavalle).

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