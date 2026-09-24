El Zonda ya se siente en Mendoza: qué zonas están bajo alerta naranja
El mapa del SMN marca el sur, el Valle de Uco y parte del Gran Mendoza en naranja. La DGE suspendió las clases presenciales del turno mañana por el Zonda.
El viento Zonda ya se siente en sectores de Mendoza y el mapa de alertas muestra que la jornada podría complicarse en buena parte de la provincia. Para este jueves 24 de septiembre, las áreas señaladas en naranja abarcan el sur, el Valle de Uco y parte del Gran Mendoza. Hacia el este, la advertencia figura en amarillo.
La diferencia entre los colores importa: el Servicio Meteorológico Nacional reserva el nivel naranja para fenómenos que pueden resultar peligrosos y el amarillo para situaciones con capacidad de causar daños o interrumpir actividades. En el mapa compartido, la franja naranja incluye áreas de Malargüe, San Rafael y General Alvear, además de sectores de Tunuyán, Tupungato y el área metropolitana. El color marca zonas bajo alerta, aunque la fuerza del viento puede variar entre localidades de una misma zona.
Dónde se espera el Zonda más intenso
El sur provincial aparece entre las áreas de mayor atención. Malargüe, San Rafael y General Alvear están dentro de la extensa superficie naranja que muestra el mapa. Ese nivel también alcanza parte del Valle de Uco y se prolonga hacia el Gran Mendoza, donde figuran sectores próximos a Ciudad, Luján de Cuyo, Maipú, Godoy Cruz y Guaymallén. En cambio, hacia el este provincial predomina el amarillo. La distribución permite identificar dónde se prevén condiciones más severas, pero no establece una velocidad única para todos los departamentos.
El fenómeno ya había motivado medidas preventivas el miércoles. La Dirección General de Escuelas suspendió las clases presenciales del turno tarde en Uspallata y Malargüe, a partir de los informes meteorológicos y las recomendaciones de Defensa Civil. Para este jueves, la decisión se amplió: no habrá asistencia presencial en el turno mañana en ningún establecimiento educativo de Mendoza. Las actividades deberán desarrollarse de manera virtual, según el comunicado oficial.
Qué pasará con las clases del turno tarde
La suspensión anunciada por la DGE corresponde, por ahora, al turno mañana. El organismo informó que seguirá las condiciones meteorológicas y comunicará a las 11 qué ocurrirá con las clases del turno tarde. Por eso, la medida vigente no debe interpretarse como una suspensión de la presencialidad durante toda la jornada. Las familias y el personal escolar deberán atender a la próxima comunicación oficial para conocer cómo continuará la actividad en cada turno.
El alcance provincial de la medida escolar tampoco significa que el Zonda vaya a soplar con la misma intensidad en todo Mendoza. La decisión de la DGE responde a una evaluación preventiva general; el mapa del SMN, en cambio, distingue niveles de alerta por zonas. Para quienes deban trasladarse, esa diferencia es relevante: el viento puede reducir la visibilidad por el polvo y desprender ramas u objetos, incluso en lugares donde la advertencia sea amarilla.
Las precauciones para este jueves
Defensa Civil de Mendoza recomienda mantenerse hidratado, cerrar puertas y ventanas para limitar el ingreso de polvo y evitar permanecer cerca de árboles grandes o estructuras que puedan desprenderse. También pide extremar la atención al conducir y prevenir cualquier acción que pueda iniciar un incendio, debido a la sequedad asociada al Zonda.
Como las alertas pueden actualizarse, conviene consultar nuevamente el mapa del SMN antes de salir y seguir las comunicaciones oficiales sobre las clases y las condiciones en cada zona.