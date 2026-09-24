El Zonda ya se siente en Mendoza: qué zonas están bajo alerta naranja

El mapa del SMN marca el sur, el Valle de Uco y parte del Gran Mendoza en naranja. La DGE suspendió las clases presenciales del turno mañana por el Zonda.

El viento Zonda ya se siente en sectores de Mendoza y el mapa de alertas muestra que la jornada podría complicarse en buena parte de la provincia. Para este jueves 24 de septiembre, las áreas señaladas en naranja abarcan el sur, el Valle de Uco y parte del Gran Mendoza. Hacia el este, la advertencia figura en amarillo.

La diferencia entre los colores importa: el Servicio Meteorológico Nacional reserva el nivel naranja para fenómenos que pueden resultar peligrosos y el amarillo para situaciones con capacidad de causar daños o interrumpir actividades. En el mapa compartido, la franja naranja incluye áreas de Malargüe, San Rafael y General Alvear, además de sectores de Tunuyán, Tupungato y el área metropolitana. El color marca zonas bajo alerta, aunque la fuerza del viento puede variar entre localidades de una misma zona.

Dónde se espera el Zonda más intenso El sur provincial aparece entre las áreas de mayor atención. Malargüe, San Rafael y General Alvear están dentro de la extensa superficie naranja que muestra el mapa. Ese nivel también alcanza parte del Valle de Uco y se prolonga hacia el Gran Mendoza, donde figuran sectores próximos a Ciudad, Luján de Cuyo, Maipú, Godoy Cruz y Guaymallén. En cambio, hacia el este provincial predomina el amarillo. La distribución permite identificar dónde se prevén condiciones más severas, pero no establece una velocidad única para todos los departamentos.

El fenómeno ya había motivado medidas preventivas el miércoles. La Dirección General de Escuelas suspendió las clases presenciales del turno tarde en Uspallata y Malargüe, a partir de los informes meteorológicos y las recomendaciones de Defensa Civil. Para este jueves, la decisión se amplió: no habrá asistencia presencial en el turno mañana en ningún establecimiento educativo de Mendoza. Las actividades deberán desarrollarse de manera virtual, según el comunicado oficial.

Qué pasará con las clases del turno tarde La suspensión anunciada por la DGE corresponde, por ahora, al turno mañana. El organismo informó que seguirá las condiciones meteorológicas y comunicará a las 11 qué ocurrirá con las clases del turno tarde. Por eso, la medida vigente no debe interpretarse como una suspensión de la presencialidad durante toda la jornada. Las familias y el personal escolar deberán atender a la próxima comunicación oficial para conocer cómo continuará la actividad en cada turno.