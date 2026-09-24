Las primeras horas del Zonda en Mendoza: árboles caídos y fuertes ráfagas en la madrugada

El viento Zonda que comenzó a sentirse durante la madrugada de este jueves dejó las primeras consecuencias en distintos puntos de Mendoza. Defensa Civil ya contabilizó 61 intervenciones, de las cuales 52 corresponden a árboles , ramas y postes caídos.

Uno de los incidentes se registró en el Predio de la Virgen, en Guaymallén, donde un árbol de gran tamaño se desprendió desde la raíz y cayó sobre parte del tendido eléctrico del lugar. Como consecuencia, también derribó un poste de luz y afectó el cableado.

Personal de Defensa Civil trabajó en el sector y delimitó la zona con cinta de peligro, mientras se esperaba la llegada de maquinaria para retirar el árbol y despejar el lugar.

El fenómeno también dejó intervenciones en otros departamentos. Tupungato registró 10 árboles caídos, mientras que en distintos sectores de la provincia se reportaron ramas y postes afectados por las fuertes ráfagas.

Durante las primeras horas de la mañana, el viento también pudo observarse con intensidad en sectores del Gran Mendoza. En el corredor Marciano Cantero, en Godoy Cruz, las ráfagas sacudieron con fuerza los árboles ubicados a ambos lados de la calle.

El Zonda se adelantó durante la madrugada y provocó un marcado cambio en las condiciones meteorológicas. La temperatura comenzó a subir desde la medianoche, acompañada por un ambiente más seco y la llegada de ráfagas de viento caliente.

Para este jueves se espera una mínima de 15°C y una máxima de 31°C, aunque las condiciones pueden variar durante la jornada de acuerdo con la evolución del viento.

Alerta por Zonda en toda la provincia

Mariano Godoy / MDZ Radio

Toda Mendoza se encuentra bajo algún nivel de alerta por viento Zonda. La situación más compleja está prevista para sectores del Gran Mendoza, Valle de Uco y el sur provincial, donde rige una alerta naranja.

En esas zonas se esperan velocidades de entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Para el Este provincial rige una alerta amarilla, con vientos de entre 30 y 50 km/h y ráfagas superiores a los 70 km/h.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno puede generar reducción de visibilidad, aumentos repentinos de temperatura y niveles muy bajos de humedad.

Por el momento, el balance de Defensa Civil muestra que el viento generó daños puntuales y múltiples intervenciones, aunque la situación continúa bajo seguimiento mientras avanza la jornada.

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