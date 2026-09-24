Extienden la suspensión de clases presenciales en los turnos vespertino y nocturno

La DGE anunció que se extiende la suspensión de clases en todo Mendoza debido a la presencia de viento Zonda.

La Dirección General de Escuelas (DGE) anunció este jueves a la tarde que, debido a la fuerte presencia de viento Zonda, se extiende la suspensión de clases presenciales de los turnos vespertino y nocturno en toda la provincia y en todos los niveles y modalidades.

Según informaron, la medida obedece a las condiciones informadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Dirección de Contingencias Climáticas, en donde rige alerta naranja por Zonda en gran parte de la provincia.

Por esto, la DGE comunicó que este jueves 24 de septiembre de 2026 se suspende la asistencia a clases presenciales durante los turnos vespertino y nocturno en los establecimientos de todos los niveles y modalidades de todo el territorio mendocino.