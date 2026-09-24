La DGE confirmó qué va a pasar con las clases en el turno tarde por el viento Zonda

Por la alerta naranaja por viento Zonda que mantiene el Servicio Meteorológico Nacional, la Dirección General de Escuelas (DGE) decidió suspender las clases presenciales en el turno tarde en toda la provincia de Mendoza.

Las instituciones deberán desarrollar las actividades de manera virtual a través de la plataforma Aulas EduTec, de acuerdo con los protocolos oportunamente comunicados.

La DGE continuará monitoreando las condiciones meteorológicas y a las 16.30 se comunicará la situación correspondiente los turnos vespertino y nocturno.

Según el Servicio Meteorológico Nacional , el viento puede provocar una reducción importante de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y niveles muy bajos de humedad. Por eso, en las áreas bajo alerta naranja se puede sentir con más fuerza el calor y la sequedad durante la jornada.

Para la zona Este la advertencia es amarilla. Allí el Zonda puede alcanzar velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas superiores a los 70 km/h .

Nevadas intensas en alta montaña

Mientras en el llano dominan el viento y las altas temperaturas, en la cordillera el panorama es completamente diferente. Malargüe y San Rafael están bajo alerta naranja por nevadas, con acumulaciones previstas de entre 40 y 70 centímetros.

Las nevadas pueden ser fuertes por momentos y estarán acompañadas por viento intenso, posible ventisca y reducción de la visibilidad. En la cordillera de Tunuyán y Tupungato la alerta es amarilla, con acumulaciones estimadas de entre 20 y 40 centímetros. En zonas menos elevadas también puede aparecer lluvia o una mezcla de lluvia y nieve.

Se espera un descenso de la temperatura el viernes, con máxima de 25° y mínima de 12°, cielo algo nublado y vientos moderados del sur. El sábado el termómetro volverá a subir, alcanzando una máxima de 28° y una mínima de 10°.