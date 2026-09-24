Festival del Asado y la Empanada: entrada gratis y más de 30 puestos para disfrutar los clásicos argentinos

Buenos Aires tendrá un nuevo evento gastronómico dedicado a dos clásicos de la cocina argentina. El Festival del Asado y la Empanada será el sábado 26 y domingo 27 de septiembre, de 12 a 21, en el Hipódromo de Palermo, con entrada libre y gratuita.

La propuesta tendrá más de 30 puestos y food trucks con distintas opciones de carnes a la parrilla. Las principales alternativas son:

El Festival del Asado y la Empanada será el sábado 26 y domingo 27 de septiembre. Foto: Buenos Aires Ciudad

Habrá desde opciones tradicionales con chimichurri y salsa criolla hasta preparaciones de estilo gourmet.

Las empanadas tendrán un espacio propio, con recetas típicas de distintas provincias.

Entre las opciones estarán:

Jujeñas: con arvejas y ají molido.

Riojanas: con carne de cuadril.

Salteñas: con carne cortada a cuchillo, papa y huevo duro.

Tucumanas: con matambre vacuno y pasas de uva.

También habrá variedades de La Pampa, Mendoza y San Juan, además de empanadas patagónicas con cordero de Chubut y Santa Cruz. El recorrido gastronómico incluirá propuestas del Litoral, con pescados de río, quesos y otros productos de la región.

Qué bebidas habrá para acompañar la comida

El festival también tendrá vinos, cerveza artesanal y tragos.

Entre los vinos estarán las etiquetas Akila, Alma Criolla y Kasañandú, de Bodega Valle del Indio, con Malbec y Cabernet Sauvignon.

La cerveza exclusiva será Rabieta, que ofrecerá estilos como Golden, Irish Red Ale, IPA, Red IPA, Honey, Fresh Lager y Dry Stout.

Además, habrá opciones clásicas como fernet y vermú.

Cómo llegar al Hipódromo de Palermo

El predio cuenta con varias alternativas de transporte público.

En colectivo: las líneas que permiten llegar hasta la zona son 10, 15, 29, 34, 42, 55, 59, 60, 64, 118, 130, 160 y 166.

En subte: la línea D tiene las estaciones Palermo y Ministro Carranza. Desde allí se puede seguir a pie o combinar con un colectivo hasta la zona de Libertador y Dorrego.

En tren: la estación 3 de Febrero, de la línea Mitre, queda a unos 5 a 10 minutos caminando. Otra alternativa es la estación Palermo de la línea San Martín, desde donde hay aproximadamente 15 a 20 minutos a pie.