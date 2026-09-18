El festival que llevó la música clásica donde nadie esperaba escucharla

Un festival latinoamericano lleva conciertos gratuitos a lugares inesperados y transforma la relación entre los músicos y quienes escuchan.

MúsicaOcupa celebra en 2026 su décima edición. El festival lleva música clásica a lugares que normalmente no funcionan como salas de conciertos.

El festival MúsicaOcupa celebra diez años llevando música clásica fuera de las salas tradicionales. En 2026 organiza unas 25 actividades en Quito, Cuenca y Loja, con conciertos e intervenciones en mercados, calles, hospitales y otros espacios cotidianos. La propuesta busca acercar músicos, público, patrimonio, ciudades y música mediante experiencias gratuitas y formatos inesperados durante septiembre y octubre.

Hospitales y otros espacios cotidianos forman parte del recorrido. Los mercados también se transformaron en escenarios para los músicos. expreso.ec La música salió a la calle MúsicaOcupa nació en Quito con una idea sencilla: llevar la música clásica hacia lugares donde normalmente no aparecen conciertos. En su décima edición, el festival mantiene esa propuesta y suma actividades en Quito, Cuenca y Loja.

Los escenarios pueden ser mercados, calles, hospitales, edificios patrimoniales y espacios comunitarios. La música permanece clásica, pero cambia completamente el lugar donde el público la encuentra.

Un concierto para una sola persona Entre los formatos aparece el Artefacto Sonoro, una experiencia individual en la que un músico toca para un solo oyente durante unos minutos. La propuesta convierte la escucha en una experiencia íntima y directa.

La edición 2026 reúne alrededor de 25 actividades y también incorpora recorridos, intervenciones y conciertos. La mayoría de las propuestas son gratuitas, una característica central del festival desde sus primeras ediciones.