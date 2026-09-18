El festival que llevó la música clásica donde nadie esperaba escucharla
Un festival latinoamericano lleva conciertos gratuitos a lugares inesperados y transforma la relación entre los músicos y quienes escuchan.
El festival MúsicaOcupa celebra diez años llevando música clásica fuera de las salas tradicionales. En 2026 organiza unas 25 actividades en Quito, Cuenca y Loja, con conciertos e intervenciones en mercados, calles, hospitales y otros espacios cotidianos. La propuesta busca acercar músicos, público, patrimonio, ciudades y música mediante experiencias gratuitas y formatos inesperados durante septiembre y octubre.
La música salió a la calle
MúsicaOcupa nació en Quito con una idea sencilla: llevar la música clásica hacia lugares donde normalmente no aparecen conciertos. En su décima edición, el festival mantiene esa propuesta y suma actividades en Quito, Cuenca y Loja.
Los escenarios pueden ser mercados, calles, hospitales, edificios patrimoniales y espacios comunitarios. La música permanece clásica, pero cambia completamente el lugar donde el público la encuentra.
Un concierto para una sola persona
Entre los formatos aparece el Artefacto Sonoro, una experiencia individual en la que un músico toca para un solo oyente durante unos minutos. La propuesta convierte la escucha en una experiencia íntima y directa.
La edición 2026 reúne alrededor de 25 actividades y también incorpora recorridos, intervenciones y conciertos. La mayoría de las propuestas son gratuitas, una característica central del festival desde sus primeras ediciones.
Una década buscando nuevos públicos
Durante diez años, MúsicaOcupa acumuló más de 150 intervenciones en espacios no convencionales y contó con músicos de distintos países. Su objetivo es que la música clásica deje de depender exclusivamente de teatros y auditorios para encontrarse con públicos diferentes.